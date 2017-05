Шведска сатира Квадрат изненађење фестивала

Деветочлани жири, којим је председавао шпански редитељ Педро Алмодовар и у којем су били глумци Вил Смит, Џесика Шестејн, наградили су филмског редитеља Рубена Остлунда, који је након проглашења са бине узвикивао "О мој боже, о мој боже", преноси АФП.

На седамдесетом фестивалу, који је обележила расправа о сексизму у филмској индустрији, Софија Копола је постала једина жена која је по други пут у историји фестивала освојила награду за најбољу режију за филм о борби полова "The Beguiled" (Зачаран) у коме су главне улоге остварили Никол Кидман и Колин Фарел.

Кидман, која се појавила у четири различита филма на фестивалу, примила је од жирија специјалну награду поводом обележавања 70-годишњице фестивала.

Кидман није присуствовала свечаној додели награда на Француској ривијери, али је послала видео-поруку из Нешвила, у којој изражава дубоко жаљење што вечерас није присутна на церемонији.

Холивудској глумици немачког порекла Дајан Кругер освојила је награду за најбољу глумицу, у филму "Aus dem nihts" (Ниоткуда) у коме је први пут глумила на свом матерњем језику.

"Не могу да прихватим ову награду а да не мислим на све који су били погођени тероризмом... Нисте заборављени", рекла је глумица.

Награда за најбољег глумца додељена је Хоакину Финиксу за улогу у трилеру "You were never really here" (Никада нисте заиста били овде).

Награду за најбољи сценарио поделили су Грк Јоргос Лантимос за породичну драму "The kipling of a sacred deer" (Убијање светог јелена) и шкотски редитељ Лин Ремзи за трилер "You were never really here".

Друга награда по значају, Гран при припала је француској драми "120 beats per minute" (Сто двадесет откуцаја у минуту).

"Овај филм је омаж онима који су умрли, али и онима који су преживели и још су живи, а који су имали толико храбрости", рекао је редитељ филма Робин Кампијо.

Трећу награду жирија освојио је филм "Loveless" (Без љубави)) руског редитеља Андреја Звјагинцева.

Отварајући свечаност доделе награда, италијанска глумица Моника Белучи рекла је да насиље на филму само представља одраз насиља у реалном свету.

"Филм се инспирише реалношћу. А реалност је пуна насиља. Филм само има улогу огледала", истакла је Белучи, преноси АП.

На фестивалу је додељена и награда "Златна камера", која је отишла у руке Леонор Серај за улогу у француском филму "Млада жена".

Та награда се, иначе, додељује најбољем првом филму, а ове године је у конкуренцији за "Златну камеру" било 26 филмова.