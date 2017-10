У Хрватској заплењен глисер Чедомира Јовановића?

Како јавља портал 24sata.hr, вишка Лучка капетанија ја забранила даљу пловидбу глисером након што је добила дојаву да је брод кориштен незаконито. Отворена је и истрага о овом случају.

Убог свега овога, како пише 24sata.hr, глумачка екипа филма 'Mamma Mia! Here We Go Again', која је слободно време проводила је пловећи морем, мораће да нађе нову занимацију.

Додаје се да је реч је о луксузном гумењаку која се налази у власништву иностране компаније те плови под заставом једне од острвских земаља.

Власништво брода, како дознаје портал 24sata.hr, повезује се Чедомиром Јовановићем. Јовановић се изненадио питањем новинара овог хрватског портала.

“Замолили су ме да сниме неку сцену због чега су, рекли су ми, поставили камеру на моје пловило. Међутим, о истрази не знам ништа”, рекао је Јовановић.

Брод је тренутно привезан у комишкој луци.