УМЕСТО У БАРСЕЛОНУ, ПУТОВАЛИ У БУДУЋНОСТ Стјуардеса и маркетиншки стручњак грешком купили карте за 29. јун – али 2026, и то није све

Управо то се догодило британцима, брату и сестри Рафаелу Карули и Меги Карули, када су стигли на лондонски аеродром Гетвик (LGW), спремни да се укрцају на лет Изиџет-а (easyJet) за Барселону – заказан за 29. јун 2026. године, уместо за 2025.

Рафаел, маркетиншки стручњак из Манчестера, и његова сестра Меги, стјуардеса која живи у Барселони, управо су се вратили из Тајланда и планирали да неколико последњих дана одмора проведу у Шпанији. Летом из Италије стигли су у Лондон, где их је чекала последња етапа пута – али је систем за пријаву на лет одбио њихову резервацију.

Збуњени, проверили су карте и схватили да су, грешком, лет резервисали за исти датум – али наредне године. Рафаел признаје да је, приликом планирања више летова, једноставно превидео грешку у години приликом резервације.

„Био сам превише сигуран у себе и нисам довољно пажљиво проверио детаље. Грешка је била крајње банална, али и поучна“, рекао је.

