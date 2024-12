(ВИДЕО) Грађани Новог Зеланда дочекали Нову годину; Ево како је то изгледало

Нова 2025. година стигла је на Нови Зеланд, а у Окланду је дочекана уз ватромет, којим је одата почаст аутохтоним племенима, преноси BBC.

Нова година ће у суседну Аустралију стићи за два сата, а у луци у Сиднеју биће дочекана уз традиционални ватромет, уз присуство око милион људи.

На дочеку ће наступити британски певач Роби Вилијамс, а музиком ће се и у Аустралији дати омаж домородачким племенима те земље.

🎇 Happy New Year 2025 from New Zealand 🇳🇿🎊🎉

นิวซีแลนด์ เข้าสู่ปี 2025 แล้วเมื่อเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นชาติแรกของโลกที่ได้เข้าสู่ปี 2025 🎇🎆#ปีใหม่ #HappyNewYear #นิวซีแลนด์ #สวัสดีปีใหม่ #NewZealand#ปีใหม่2568 #HappyNewYear2025

