ОВИХ ДЕВЕТ НАВИКА УБРЗАВАЈУ СТАРЕЊЕ КОЖЕ! Проверите да ли и ви ово радите сваког дана
Прерано старење коже није неизбежно – много тога зависи од свакодневних навика
Знакови старења, попут бора око очију, опуштене коже или промена пигментације, често су убрзани свакодневним навикама које не примећујемо. Стручњак др. Брендан Кхонг и његове колеге упозоравају да лоше навике могу значајно убрзати процес старења коже, поред генетике.
„Старење коже је пуно више од генетике. Станице коже изложене су УВ зрацима, загађењу, стресу и плавом светлу са екрана. Лоша хидратација и недостатак сна додатно оштећују кожу и убрзавају старење“, објашњава др. Кхонг, оснивач клинике Др. BK Aesthetics у Лондону.
1. Врући туш
Врућа вода уклања природна уља са коже, нарушава кожну баријеру и изазива дехидрацију.
„Кронична дехидрација чини боре видљивијим, а проширене крвне жиле могу изазвати упалу која убрзава разградњу колагена и еластина“, каже др. Кхонг.
Савети: користите млаку воду, перите лице изнад умиваоника и подигните браду док сте под тушем. Након туширања, нежно осушите и хидрирајте кожу.
2. Претерано жвакање жвакаће гуме
Стално жвакање напреже мишиће лица, што може проширити доњи део лица и допринети формирању бора.
3. Избегавање сунчаних наочара
Жмиркање на јаком светлу ствара динамичке боре око очију које с временом постају статичке и теже се уклањају. Одаберите наочаре са 100% заштитом од УВА и УВБ зрака.
4. Прескакање SPF-а зими
УВ зраци су присутни током целе године, чак и кроз облаке и прозоре. Прескакање креме са SPF-ом може довести до до 80% видљивог старења коже.
5. Конзумирање шећера и газираних пића
Висок унос шећера изазива гликацију, везивање шећера за колаген и еластин, што доводи до опуштања коже и настанка бора.
Савети: смањите слатке грицкалице и газирана пића, а уместо тога конзумирајте воду, биљне чајеве и орашасте плодове.
6. Спавање са шминком
Оставити шминку преко ноћи блокира поре и узрокује оксидативни стрес, што слаби колаген и убрзава старење коже.
Решење: двоструко чишћење лица – прво уљем или балзамом, потом благим средством на бази воде.
7. Коришћење телефона у кревету
Плава светлост из екрана изазива оксидативни стрес и може довести до разградње колагена, пигментације и додатног старења коже.
8. Пијење кроз сламку
Контракција мишића око уста при испијању напитака кроз сламку може изазвати појаву вертикалних „пушачких бора“.
9. Спавање на боку
Притисак лица на јастук ствара боре које с временом постају трајне. Најбоља позиција за очување младоликог изгледа коже је лежање на леђима.
Савети: користите јастуке од меморијске пене или свилене јастучнице да смањите притисак и повлачење коже.