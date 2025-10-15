overcast clouds
ОВИХ ДЕВЕТ НАВИКА УБРЗАВАЈУ СТАРЕЊЕ КОЖЕ! Проверите да ли и ви ово радите сваког дана

15.10.2025. 18:29 18:36
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Прерано старење коже није неизбежно – много тога зависи од свакодневних навика

Знакови старења, попут бора око очију, опуштене коже или промена пигментације, често су убрзани свакодневним навикама које не примећујемо. Стручњак др. Брендан Кхонг и његове колеге упозоравају да лоше навике могу значајно убрзати процес старења коже, поред генетике.

„Старење коже је пуно више од генетике. Станице коже изложене су УВ зрацима, загађењу, стресу и плавом светлу са екрана. Лоша хидратација и недостатак сна додатно оштећују кожу и убрзавају старење“, објашњава др. Кхонг, оснивач клинике Др. BK Aesthetics у Лондону.

1. Врући туш

Врућа вода уклања природна уља са коже, нарушава кожну баријеру и изазива дехидрацију.

„Кронична дехидрација чини боре видљивијим, а проширене крвне жиле могу изазвати упалу која убрзава разградњу колагена и еластина“, каже др. Кхонг.

Савети: користите млаку воду, перите лице изнад умиваоника и подигните браду док сте под тушем. Након туширања, нежно осушите и хидрирајте кожу.

2. Претерано жвакање жвакаће гуме

da
Фото: freepik, ilustracija

Стално жвакање напреже мишиће лица, што може проширити доњи део лица и допринети формирању бора.

3. Избегавање сунчаних наочара

Жмиркање на јаком светлу ствара динамичке боре око очију које с временом постају статичке и теже се уклањају. Одаберите наочаре са 100% заштитом од УВА и УВБ зрака.

4. Прескакање SPF-а зими

УВ зраци су присутни током целе године, чак и кроз облаке и прозоре. Прескакање креме са SPF-ом може довести до до 80% видљивог старења коже.

5. Конзумирање шећера и газираних пића

Висок унос шећера изазива гликацију, везивање шећера за колаген и еластин, што доводи до опуштања коже и настанка бора.

da
Фото: freepik, ilustracija

Савети: смањите слатке грицкалице и газирана пића, а уместо тога конзумирајте воду, биљне чајеве и орашасте плодове.

6. Спавање са шминком

Оставити шминку преко ноћи блокира поре и узрокује оксидативни стрес, што слаби колаген и убрзава старење коже.

Решење: двоструко чишћење лица – прво уљем или балзамом, потом благим средством на бази воде.

7. Коришћење телефона у кревету

Плава светлост из екрана изазива оксидативни стрес и може довести до разградње колагена, пигментације и додатног старења коже.

8. Пијење кроз сламку

Контракција мишића око уста при испијању напитака кроз сламку може изазвати појаву вертикалних „пушачких бора“.

da
Фото: freepik, ilustracija

9. Спавање на боку

Притисак лица на јастук ствара боре које с временом постају трајне. Најбоља позиција за очување младоликог изгледа коже је лежање на леђима.

Савети: користите јастуке од меморијске пене или свилене јастучнице да смањите притисак и повлачење коже.

Stil.Kurir

