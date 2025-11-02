ПРЕПУНО ЈЕ ПЕСТИЦИДА, А ЈЕДЕМО ГА ЧЕСТО Ово поврће је највећа опасност за наше здравље
Након доказа да глифосат директно утиче на мозак и здравље деце, шведски научници су издали упозорење. С тим у вези, откријте листу 6 намирница које морате да избегавате, осим ако нису из ваше баште.
Избегавање конзумирања воћа и поврћа који су највише третирани пестицидима је корак ка здравијем животу, пише Крстарица.
Шведски научници су доказали да се инсекти, фунгициди и регулатори раста биљака могу накупити у телима деце и одраслих. Међутим, ако само две недеље не уносимо у организам храну која је загађена пестицидима, ниво ових токсина у нашем телу пада на нулу.
У документима из 2008. године се наводи да се бројни пестициди сматрају неуротоскинима који могу да утичу на мозак сисара и људи. Истраживања су показала да постоји јака повезаност између изложености пестицидима и Паркинсонове болести - хроничног и прогресивног поремећаја кретања.
У извештају из 2011. године откривено је да је глифосат између 60 и 100 одсто узрока загађења ваздуха. У Европи, преко 40 одсто подземних вода је позитивно на глифосат, а Немци су овај пестицид нашли у људском урину. Глифосат је пронађен и у крви људи па чак и у мајчином млеку.
Деца су подложнија токсинима од одраслих. Америчка академија за педијатрију је упозорила да је изложеност пестицидима у раном узрасту повезана са раком код деце, смањеном когнитивном функцијом и проблемима у понашању. Истраживања су показала да предшколска деца изложена пестицидима имају мању издржљивост, лошију координацију очију и лошију краткорочну меморију од деце која нису била изложена истом нивоу токсина.
Да би се смањио ризик од ових болести, препорука је да се избегава куповина овог поврћа, осим ако није органско или узгајано у вашој башти: целер, спанаћ, парадајз, чери парадајз, краставац и паприка бабура.
Иако је ово поврће важно, размислите о куповини искључиво органских верзија или их узгајајте сами. Две недеље без токсина довољно је да се тело очисти. Зато почните већ данас!