РЕЦЕПТ ЗА МАСКУ ОД ЛАНЕНОГ СЕМЕНА Хидратација и сјај уз само два састојка из кухиње
Читајући о природним начинима за негу коже, наишла сам на рецепт за маску од ланеног семена.
Иако ланено семе сви углавном повезују са варењем и здрављем црева, изгледа да његова моћ може да се искористи и за негу лица. Маска није чаробни “Ботокс у теглици”, али може да пружи брз ефекат освежене, мекане и благо затегнуте коже.
Како маска делује
Ланено семе садржи полисахариде који праве геласту текстуру када се кувају у води. Када се нанесе на лице, тај гел формира танки слој који задржава влагу и тренутно омекшава кожу, дајући јој нежан сјај. Осим тога, ланено семе има мале количине омега-3 масних киселина и антиоксиданаса, али они у виду маске не продиру дубоко у кожу. Другим речима, маска је више за површинску хидратацију и благи “glow-up”, него за дугорочно попуњавање бора.
Прављење маске код куће
Основни рецепт је једноставан:
2 кашике целог ланеног семена
1 шоља филтриране воде
Семена се ставе у шерпицу, када вода проври, кува се неколико минута док не постану геласта. Гел се процеди и охлади пре наношења.
Маску можете чувати у фрижидеру до седам дана. За додатну негу можете додати витамин Е, алое веру, или чак капљицу етеричног уља попут чајевца, у зависности од тога шта вашој кожи треба. Алое вера ублажава црвенило, а чајевац је погодан за проблематичну кожу.
Већини људи је довољно једном или два пута недељно. Ако је кожа сува, може и до три пута недељно. Код масне или осетљиве коже саветује се ређе коришћење и пажљиво праћење реакције коже.
Могући ризици
Иако је лан благо средство, треба бити опрезан ако имате алергију на њега или осетљиву кожу, розацеу, екцем или активне инфекције. Маску никако не треба наносити на оштећену кожу или отворене ране. Пре прве употребе препоручује се тест на малом делу коже како бисте избегли нежељене реакције.
Маска од ланеног семена је једноставан и природан начин да кожи пружите тренутну хидратацију, мекоћу и благи сјај. Не делује као ботокс, али је одлична опција за брзи освежавајући третман код куће. Уз правилну припрему и повремено коришћење, може постати ваш мали ритуал природне неге коже.