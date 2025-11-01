ГРАДОНАЧЕЛНИК У ПОСЕТИ ГРАДСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ Мићин: До поноћи екипе ”Чистоће” очистиће цео Нови Сад
БЕОГРАД: Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин изјавио је вечерас да би требало да екипе ЈКП "Чистоћа" цео посао чишћења града заврше до поноћи, након одржаног скупа студената у блокади поводом годишњице пада надстрешнице на Железничкој станици у том граду, и додао да је до сада одрађено више од 80 одсто посла.
Мићин је за Информер истакао да му је драго што је данашњи дан прошао без већих инцидената и проблема.
Како је рекао, доста смећа је било на улицама, али је он сам најавио да ће град и градске службе учинити апсолутно све, како би грађани били безбедни и да сутрадан Новосађане сачека чист Нови Сад.
"То се и очекује узимајући у обзир да је било, да кажем, око 30.000 људи на улицама преко информација које је дао МУП. Они тврде да није било смећа на улицама, међутим ја сада сам добио потпуно другу информацију од ових људи овде, али у реду. Битно да је град очишћен и да, опет кажем, данашњи дан је прошао без већих проблема", рекао је Мићин.
Говорећи о нестанку воде у току дана у Новом Саду, као и о тврдњама појединих да је град намерно угасио воду данас, Мићин је навео да је у питању поново ширење дезинформација, наводећи да је дошло до прекида струје у трајању од два минута након чега је дошло до прекида рада у фабрици воде.
Такође, казао је да је поједине дезинформације о гашењу воде ширио бивши председник покрајинске владе Бојан Пајтић.
"Један од људи који је ширио дезинформације је Бојан Пајтић, који је изашао са тим да смо ми намерно данас угасили воду у Новом Саду, што, наравно, није тачно. Дакле, дошло је до прекида струје, и услед тог прекида струје је дошло до прекида рада. Прекид струје је трајао фактички два минута, након тога је дошло до прекида рада фабрике воде, и док се успостави систем, дакле, било је потребно скоро неких сат времена да вода дође кроз те све цеви до Новог Сада. У питању је био технички проблем, не било каква намера", рекао је Мићин.
Додао је да је због наглог пуштања воде, дошло до пуцања цеви у насељу Детелинара у Новом Саду, али да су радници градске службе брзом интервенцијом зауставили даље цурење воде.
"Врло брзо и ефикасно су преусмерили воду, тако да не дође ни ту до прекида воде, на Детелинари. Могу да кажем да сам заиста задовољан свим оним што су данас градске службе урадиле, и оним што су урадиле и полиција, и све остале безбедносне службе у граду", рекао је он.
На питање како се бави стварима у граду упркос дешавањима на улицама у претходних годину дана, указао је да није лако, али да град мора да настави да живи и да се развија.
"Ово је други град по величини у Србији, један од најбрже растућих градова у југоисточној Европи. Морамо наставити живот даље. Нажалост, трагедија нам се десила, то не смемо заборавити, али морамо живети даље, град се мора развијати, и сигуран сам да ће тако и бити", казао је Мићин.