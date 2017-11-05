Искључења струје за понедељак, 6. новембар

Нови Сад: од 8 до 10 Милана Симовића 8–10, Толстојева 4–16 и 3–15, Гогољева 5–15, Пушкинова 15–25, 4–10 и 26, ОШ „Соња Маринковић” и вртић „Пчелица”; од 8 до 12 део насеља Доње Сајлово око Градског гробља; од 8 до 13 Прешернова; од 8 до 14 повремено у појединим улицама на Телепу; од 8.30 до 9.30 Антона Урбана 4–6ц и 3–5ц, Исидоре Секулић 43, 44 и 89, Живка Радовановића 54–58, 60–68, 53–67 и бб, Ђорђа Крстића 22–68 и 21–67, део Стевана Петровића, део Исидоре Секулић, Футошки пут 40в, Футошка 40а, обданиште, трафика, део пијаце – локали; од 11 до 13 Пушкинова 20–22 и 26 и Толстојева 19, 20, 21, 32 и 40.

Петроварадин: од 10 до 11.30 део Улице Буковачки до на Мишелуку.

Сремски Карловци: од 8 до 14 повремено Стражилово и викенд-насеље Бељешево.

Раковац: од 8.30 до 12.30 Сремска, Станка Пауновића Вељка.

Беочин: од 8 до 14 повремено у делу насеља Беочин–Село, око аутобуске окретнице, на крају села према манастиру и у њему.