scattered clouds
-1°C
04.11.2024.
Нови Сад
eur
117.017
usd
107.6315
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Из Матичарског звања: Умрли

04.11.2024. 07:14 07:31
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Вера Максимовић рођ. Ковачевић (1953), Никола Остојић (1963), Нада Панић рођ. Џамбас (1960), Марија Давидовић рођ. Мијић (1938), Мица Ковачевић рођ. Ковачевић (1957), Терез тот рођ. Бибус (1939), Милорад Шуша (1971), Небојша Ступар (1974), Мирослав Сеч (1949), Радослав Петковић (1953), Џафер Дервиши (1943), Страхиња Катански (1961), Милена Којић рођ. Грујић (1941), Мишо Галић(1961), Иштван Хордоди (1952), Душан Тинтор (1941), Славна пркосовачки рођ. Танчић (1956), Марко Шкорић (1974), Милан Поповић (1949), Горан Басрак (1970), Стеван Лунг (1948), Михаило Ноижинић (1950), Горан Калаба (1958), Панта Плавшић (1933), Јелена Колесар рођ. Лунг (1947), Иван Мишковић (1946), Славица Гавранић рођ. Макарић (1948), Драго Јанковић (1955)

Из матичарског звања из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Аутор:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај