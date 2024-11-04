Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Вера Максимовић рођ. Ковачевић (1953), Никола Остојић (1963), Нада Панић рођ. Џамбас (1960), Марија Давидовић рођ. Мијић (1938), Мица Ковачевић рођ. Ковачевић (1957), Терез тот рођ. Бибус (1939), Милорад Шуша (1971), Небојша Ступар (1974), Мирослав Сеч (1949), Радослав Петковић (1953), Џафер Дервиши (1943), Страхиња Катански (1961), Милена Којић рођ. Грујић (1941), Мишо Галић(1961), Иштван Хордоди (1952), Душан Тинтор (1941), Славна пркосовачки рођ. Танчић (1956), Марко Шкорић (1974), Милан Поповић (1949), Горан Басрак (1970), Стеван Лунг (1948), Михаило Ноижинић (1950), Горан Калаба (1958), Панта Плавшић (1933), Јелена Колесар рођ. Лунг (1947), Иван Мишковић (1946), Славица Гавранић рођ. Макарић (1948), Драго Јанковић (1955)