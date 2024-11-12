overcast clouds
1°C
12.11.2024.
Нови Сад
eur
116.9902
usd
108.5051
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Из Матичарског звања: Умрли

12.11.2024. 07:44 07:45
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Рајко Комосар (1941), Живко Дујин (1938), Томислав Николић (1958), Ацко Спасић (1940), Радослав Ћурчић (1953), Даница Божић рођ. Јакшић (1939), Мира Самочета рођ. Катић (1937), Бориша Ћаласан (1951), Душан Радаковић (1950), Даринка Секулић рођ. Ђерић (1941), Горица Сабатуш рођ. Малетин (1939), Драгиша Бујић (1960), Зоран Савић (1964), Владе Иветић (1943), Катица Банко рођ. Шаги (1947), Јелица Лочки рођ. Дракулић (1950), Никола Арбутина (1930), Цмиљка Савић рођ. Буха (1960), Перо Гргур (1944), Илија Инић (1956), Крстан Радмановић (1945), Мирко Тасовац (1960), Јанош Тот (1957), Злата Крстић рођ. Видаковић (1952), Вишеслава Кузман рођ. Лукић (1946), Војин Бошњак (1943), Лазар Малетин (1960), Јелка Добановачки рођ. Бућан (1949), Миливој Гламочић (1932), Јелена Живановић рођ. Живановић (1991), Даница Ђукановић рођ. Зоричић (1945), Димитрије Станковић (1950), Драгица Ковач рођ. Ковач (1935), Никола Прибаковић (1952), Милева Сурла рођ. Суботић (1927), Борка Бајић рођ. Грбић (1948), Марко Вуковић (1953), Драгица Ковачевић рођ. Вукашиновић (1947), Миланко Михајловић (1958), Никола Ковачевић (1939), Гордана Демешар рођ. Уљаревић (1932).

Из матичарског звања из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај