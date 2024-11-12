Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Рајко Комосар (1941), Живко Дујин (1938), Томислав Николић (1958), Ацко Спасић (1940), Радослав Ћурчић (1953), Даница Божић рођ. Јакшић (1939), Мира Самочета рођ. Катић (1937), Бориша Ћаласан (1951), Душан Радаковић (1950), Даринка Секулић рођ. Ђерић (1941), Горица Сабатуш рођ. Малетин (1939), Драгиша Бујић (1960), Зоран Савић (1964), Владе Иветић (1943), Катица Банко рођ. Шаги (1947), Јелица Лочки рођ. Дракулић (1950), Никола Арбутина (1930), Цмиљка Савић рођ. Буха (1960), Перо Гргур (1944), Илија Инић (1956), Крстан Радмановић (1945), Мирко Тасовац (1960), Јанош Тот (1957), Злата Крстић рођ. Видаковић (1952), Вишеслава Кузман рођ. Лукић (1946), Војин Бошњак (1943), Лазар Малетин (1960), Јелка Добановачки рођ. Бућан (1949), Миливој Гламочић (1932), Јелена Живановић рођ. Живановић (1991), Даница Ђукановић рођ. Зоричић (1945), Димитрије Станковић (1950), Драгица Ковач рођ. Ковач (1935), Никола Прибаковић (1952), Милева Сурла рођ. Суботић (1927), Борка Бајић рођ. Грбић (1948), Марко Вуковић (1953), Драгица Ковачевић рођ. Вукашиновић (1947), Миланко Михајловић (1958), Никола Ковачевић (1939), Гордана Демешар рођ. Уљаревић (1932).