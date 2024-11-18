Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Мира Савановић рођ. Сучевић (1956), Зоран Ђерић (1960), Сабрија Камбер рођ. Итај (1964), Мирјана Продановић рођ. Продановић (1969), Љиљана Обрадовић рођ. Поповић (1952), Славко Радишић (1952), Синиша Вундук (1940), Јован Срдић (1948), Ђура Кун (1959), Марко Маленица (1933), Атила Ердељи (1979), Вујана Бардак рођ. Ђурић (1946), Милинка Тубић рођ. Влајков (1973), Олга Динић рођ. Пејовић (1944), Душанка Граховац рођ. Граховац (1950), Зора Багињ рођ. Воркапић (1953), Карољ Канчар (1955), Слободанка Новаковић рођ. Милановић (1942), Снежана Мишковић рођ. Мишковић (1963), Петар Секулић (1956), Лидија Козарски рођ. Харламов (1930), Ласло Соколаи (1958), Зорица Тиквић рођ. Паликућа (1952), Јелена Малобабић рођ. Тасић (1978), Симо Бојбаша (1939), Стојна Антонић рођ. Милић (1946), Весна Мандић рођ. Вучковић (1963), Пирошка Нађ рођ. Черњак (1948), Вера Шарац рођ. Басара (1949), Ивка Николић рођ. Бакмаз (1938), Мара Марч рођ. Шишић (1944).