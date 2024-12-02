Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Ђура Зетко (1955), Миодраг Силашки (1972), Стојанка Панић рођ. Арсеновић (1956), Винко Агић (1954), Смиља Крстић рођ. Спасић (1941), Јан Чинчурак (1942), Јован Вељковић (1970), Винка Обад рођ. Ђурђевић (1948), Мирјана Поповић рођ. Вуксан (1935), Јован Бркић (1949), Вукица Стојадиновић рођ. Босиљкић (1959), Драго Давидовић (1941), Марија Васин рођ. Ненадов (1933), Даница Продановић рођ. Вујић (1933), Косовка Новаков рођ. Милуновић (1931), Петар Николић (1947), Небојша Дејановић (1961), Стеван Станков 81940), Слободан Стојнић (1960), Соња Лукан рођ. Лукан (1994), Мирјана Ђурић рођ. Крстоношић (1950), Драгољуб Мрђан (1952), Миле Рупчић (1946), Властимир Стојановић (1957), Ратко Тица (1944), Олга Маринковић рођ. Бошковић (1951), Геза Тењи (1956), Варга Ладислав (1954), Милан Пуач (1946), Славко Родић (1950), Зоран Ђорић (1957), Фрањо Рајковић (1939)