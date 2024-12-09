Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Добрица Новаковић (1955), Војин Мијатовић (1964), Катарина Штрбац рођ. Босанчић (1949), Софија Хорват рођ. Лончар (1957), Данило Степанов (1956), Зузана Человски рођ. Копчок (1933), Стеван Петрењ (1947), Љубиша Игњатовић (1946), Нада Лалић рођ. Лалић (1954), Бојка Теслић рођ. Јакшић (1952), Снежана Крцуновић рођ. Попов (1949), Петар Вукчевић (1936), Драган Стајић (1973), Сава Мирков (1956), Драган Веселиновић (1965), Јанко Ивковић (1968), Марко Пантелић (1955), Нада Шкорић рођ. Радовић (1930), Урош Црнић (1941), Лазо Вучуревић (1951), Милкан Керкез (1941), Веселка Павловић рођ. Малиновић (1959), Грујо Милановић (1940), Драгољуб Јокић (1952), Бранка Габрић рођ. Поповић (1956), Сава Сабо (1957), Бранко Јовановић (1952), Синиша Симин (1970), Перо Марчета (1946).