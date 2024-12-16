Из Матичарског звања: Умрли

Војводина

ДИВАН ПОЛИЦИЈСКИ СКОР У СУБОТИЦИ; ЈЕДАН ДРОГИРАН, ДВОЈИЦА ПИЈАНА, Један возио БЕЗ ДОЗВОЛЕ ДИВАН ПОЛИЦИЈСКИ СКОР У СУБОТИЦИ; ЈЕДАН ДРОГИРАН, ДВОЈИЦА ПИЈАНА, Један возио БЕЗ ДОЗВОЛЕ

НЕСВАКИДАШЊИ МУЗЕЈ „ЖЕРАВИЦА” ТОПОНИМ ЈЕ НОВОГ МИЛОШЕВА Два века историје под истим кровом ОД ИГЛЕ ДО ПАРНИХ МАШИНА НЕСВАКИДАШЊИ МУЗЕЈ „ЖЕРАВИЦА” ТОПОНИМ ЈЕ НОВОГ МИЛОШЕВА Два века историје под истим кровом ОД ИГЛЕ ДО ПАРНИХ МАШИНА

„ДНЕВНИК” У ПОХОДУ НА ЗВЕЗДУ ПАДАЛИЦУ КОЈА ИСПУЊАВА ЖЕЉЕ Фрушкогорска конекција са Универзумом „ДНЕВНИК” У ПОХОДУ НА ЗВЕЗДУ ПАДАЛИЦУ КОЈА ИСПУЊАВА ЖЕЉЕ Фрушкогорска конекција са Универзумом

РАДОВИ У СЕЛИМА БЕОЧИНСКЕ ОПШТИНЕ Безбедан мост у Свилошу КОЈИ СПАЈА ДВА ДЕЛА СЕЛА ПОСЕБНО ВАЖНА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ РАДОВИ У СЕЛИМА БЕОЧИНСКЕ ОПШТИНЕ Безбедан мост у Свилошу КОЈИ СПАЈА ДВА ДЕЛА СЕЛА ПОСЕБНО ВАЖНА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ