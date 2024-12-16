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Из Матичарског звања: Умрли

16.12.2024. 07:27 07:31
Пише:
Дневник
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Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Веселка Павловић рођ. Малиновић (1959), Грујо Милановић (1940), Драгољуб Јокић (1952), Бранка Габрић рођ. Поповић (1956), Сава Сабо (1957), Бранко Јовановић (1952), Синиша Симин (1970), Перо Марчета (1946), Драгомир Бабић (1950), Радован Медић (1931), Милимир Шумић (1948), Боривој Рус (1974), Вукић Мојсиловић (1961), Финка Јакшевић рођ. Биланџија (1937), Ана Лишчевић рођ. Мориц (1954), Горан Бјелица (1971), Ержебет Болок рођ. Сатмари (1951), Бранислав Радишић (1983), Гордана Ливнић рођ. Поп Ћирић (1955), Лепосава Сереши рођ. Предојевић (1940), Остоја Кондић (1965), Љубинка Илић рођ. Илић (1941), Николаје Долинга (1958), Михаљ Штефан (1937), Зора Миладиновић рођ. Словић (1948), Вера Мандић рођ. Сремчић (1930), Зоран Николић (1967), Заннис Константинос (1958), Павел Харван (1962), Здравко Гравара (1963), Војко Батич (1950), Радислав Деспотовић (1949), Драгица Доведан рођ. Гошић (1961), Ђуро Пантош (1939), Гојко Кремић (1953), Никола Дејановић (1957), Петар Голубовић (1954), Ирен Дампфингер рођ. Курта (1957), Јанош Шоја (1954), Невенка Бијелић рођ. Маслек (1944), Виктор Гудало (1960), Никола Мијуцић (1965), Мирко Рајиновић (1953), Данило Делибашић (1982), Јован Немет (1959).

Из матичарског звања из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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