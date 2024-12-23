Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Бранко Бига (1953), Сава Радмановић рођ. Рашета (1940), Љиљана Јефтић рођ. Стеванов (1948), Ружица Тадић рођ. Гажо (1958), Синиша Бајић (1956), Лука Мијовић (1937), Ивица Тоупалик (1973), Вукоје Буха (1932), Илона Лакатош рођ. Лакатош (1961), Хилмо Јахић (1968), Радојка Кецман рођ. Алексић (1944), Марица Божић рођ. Ковачић (1945), Радојка Сукновић рођ. Бурић (1936), Славко Симин (1964), Николина Грмуша рођ. Боројевић (1983), Петар Миловановић (1950), Бранислав Тодоровић (1946), Анкица Голдман рођ. Ковачевић (1931), Снежана Личина рођ. Вишњић (1962), Синиша Топлица (1967), Никола Павловић (1948), Милорад Богдановић (1966), Богдан Дукић (1937), Јован Медић (1949), Јованка Петровић рођ. Лукић (1935), Богдан Рајачић (1967)