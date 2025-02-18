Из Матичарског звања: Умрли

Војводина

АПАТИН ИЗДВАЈА 13 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ Закључен уговор са агенцијом за привремено запошљавање АПАТИН ИЗДВАЈА 13 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ Закључен уговор са агенцијом за привремено запошљавање

КОЛЕГИЈАЛНИ ГЕСТ ЗАПОСЛЕНИХ У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ Хуманитарнe акцијe за помоћ у лечењу оболелих колега КОЛЕГИЈАЛНИ ГЕСТ ЗАПОСЛЕНИХ У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ Хуманитарнe акцијe за помоћ у лечењу оболелих колега

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ВОЛОНТЕРИ У АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Комуналне службе на висини задатка после великог скупа за Дан државности ГРАДОНАЧЕЛНИК И ВОЛОНТЕРИ У АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Комуналне службе на висини задатка после великог скупа за Дан државности

ОВО МЕСТО У ВОЈВОДИНИ НОСИ ИМЕ НАЈСОЧНИЈЕ ПСОВКЕ Кад мештани кажу одакле долазе, људи мисле да се шале ОВО МЕСТО У ВОЈВОДИНИ НОСИ ИМЕ НАЈСОЧНИЈЕ ПСОВКЕ Кад мештани кажу одакле долазе, људи мисле да се шале