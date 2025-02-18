Из Матичарског звања: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Ђурђа Бабинчак рођ. Величковић (1963), Коса Тепић рођ. Јанковић (1951), Тодор Милинков (1934), Божидар Допуђ (1947), Ката Сувајџић рођ. Секулић (1941), Срђан Козаревић (1939), Миља Радић рођ. Стевић (1937), Павел Хајек (1958), Марка Доленац рођ. Крнец (1946), Гојко Билић (1960), Мирјана Ковљен рођ. Јовановић (1954), Катарина Тот рођ. Миксад (1954), Катица Марић рођ. Хербут (1948), Милан Крстић (1957), Снежана Комазец рођ. Поповић (1976), Јасмина Новотни рођ. Херцеган (1961), Драгиња Беара Којић рођ. Којић (1960), Милка Бајић рођ. Анушић (1954), Јене Гере (1963), Габријел Тапај (1951), Милица Стричевић рођ. Стричевић (1948), Видосава Каначки рођ. Марковић (1945), Станоје Ђорђевић (1936), Златка Свилар рођ. Мрђеновић (1955), Габор Море (1950)