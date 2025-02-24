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Из Матичарског звања: Умрли

24.02.2025. 08:05 08:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
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Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Стеван Бактаи (1965), Олга Кнежевић рођ. Зарли (1935), Ана Медаревић рођ. Главина (1942), Павле Пинћир (1939), Бранислав Пејак (1972), Цветко Стевановић (1961), Марија Сутуровић рођ. Сутуровић (1964), Јован Остојић (1967), Душанка Љиљак рођ. Лугоња (1928), Љиљана Миленковић рођ. Миленковић (1953), Марта Бешевић рођ. Бешевић (1938), Гордана Милошевић рођ. Гајић (1953), Драгиша Деспотовић (1954), Милорад Симић (1952), Радојка Јевтић рођ. Врховац (1942), Марко Репић (1948), Стана Рутонић рођ. Крчмар (1952), Мирко Мусић (1927), Милка Маричић рођ. Радаковић (1951), Вера Иванишевић рођ. Ристић (1947), Зорка Илић рођ. Савић (1940), Светиславка Радојковић рођ. Ћетојевић (1938), Верица Шкорић рођ. Сувајџић (1945), Милица Деведан рођ. Радосављев (1965), Јока Спасојевић рођ. Каран (1941), Стојан Грубач (1959), Ружица Папић рођ. Лазаревић (1985), Стеван Максимовић (1951), Јанош Сивери (1945), Драгорад Малетић (1941), Мирослав Радоњић (1936), Милијана Рогановић рођ. Мајић (1938), Босиљка Петровић рођ. Грубиша (1950), Екатерина Цхаика (1984), Витославка Ђорђевић рођ. Радисављевић (1937), Драган Бајић (1951), Никола Пена (1950), Вера Аман рођ. Нађ (1947), Драган Шаин (1955).

Из матичарског звања из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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