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Из Матичарског звања: Умрли

31.03.2025. 07:45 07:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Сава Радонић (1950), Вера Витасовић рођ. Петровић (1951), Зоранка Степанов рођ. Станков (1954), Милан Вуковић (1947), Ковиљка Радић рођ. Мићевић (1957), Персида Вуковић рођ. Милић (1935), Љиљана Шолаја рођ. Зец (1957), Катица Радојковић рођ. Енцман (1952), Станимир Прерадов (1941), Иренке Палинкаш рођ. Варга (1949), Милан Пешут (1962), Љубан Трбојевић (1949), Марина Брковић рођ. Брковић (1982), Јанош Колесар (1944), Зоран Јовановић (1957), Виктор Јакши (1989), Радивоје Шушњевић (1959), Ержебет Пете рођ. Штанди (1947), Радојка Захородни рођ. Станојевић (1956), Госпа Зељковић рођ. Ћириловић (1932), Милан Станић (1965), Јован Новаков (1950), Мирослав Михајловић (1938), Ђорђе Јашћур (1952), Анђелка Цветић рођ. Цветић (1929), Десимир Гајић (1946), Никола оштић (1945), Живко Јанкуловски (1949), Милош Ралетић (1946), Умијана Кобиларов рођ. Пахчаиновић (1958), Павле Предојевић (1950), Драган Милошевић (1953), Гојко Дакић (1946), Смиља Коледин рођ. Пушић (1936), Јохан Себастијан (1928), Ђурђа Обреновић рођ. Ковачевић (1941)

из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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