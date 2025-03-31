Нови Сад

Из Матичарског звања: Умрли Из Матичарског звања: Умрли

ВАТРОГАСЦИ-СПАСИОЦИ НА ДЕТЕЛИНАРИ: Не, није вежба ЕВО ШТА РАДЕ НА КРОВУ ЗГРАДЕ (ВИДЕО) ВАТРОГАСЦИ-СПАСИОЦИ НА ДЕТЕЛИНАРИ: Не, није вежба ЕВО ШТА РАДЕ НА КРОВУ ЗГРАДЕ (ВИДЕО)

КИНЕСКИ SHAC ОТВАРА СВОЈУ ПРВУ ФАБРИКУ У ЕВРОПИ Реномирани произвођач шасија обезбедиће посао за 200 Новосађана и допринети расту БДП-а, каже градоначелник Мићин КИНЕСКИ SHAC ОТВАРА СВОЈУ ПРВУ ФАБРИКУ У ЕВРОПИ Реномирани произвођач шасија обезбедиће посао за 200 Новосађана и допринети расту БДП-а, каже градоначелник Мићин

ПОЛИТИЧАРИ, НЕ ИЗАЗИВАЈТЕ ПАНИКУ МЕЂУ ГРАЂАНИМА ШИРЕЊЕМ ЛАЖНИХ ВЕСТИ Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обишао црпну станицу и одговорио на опасне измишљотине Маринике ПОЛИТИЧАРИ, НЕ ИЗАЗИВАЈТЕ ПАНИКУ МЕЂУ ГРАЂАНИМА ШИРЕЊЕМ ЛАЖНИХ ВЕСТИ Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обишао црпну станицу и одговорио на опасне измишљотине Маринике