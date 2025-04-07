Из Матичарског звања: Умрли

ОД 9. ДО 17. АПРИЛА Беочин домаћин смотре аматерских позоришта Срема

СРПСКА РАТАРСКА ЧИТАОНИЦА У КУЛИ С НОВИМ РУКОВОДСТВОМ ДО САДРЖАЈНИХ ПРОЈЕКАТА Више од века место народног образовања

ФЕСТИВАЛ "ЗЛАТНА ДИРКА" - ПРВА ХАРМОНИКА ВОЈВОДИНЕ БИЋЕ ОДРЖАН 22. И 23. ЈУНА Пријаве су у току