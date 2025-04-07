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Из Матичарског звања: Умрли

07.04.2025. 07:54 07:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Љубица Калабић рођ. Вујичић (1941), Синиша Гојков (1957), Ивана Вучинић рођ. Васић (1942), Иван Виченко (1938), Катарина Ђуровић рођ. Томашевић (1977), Марија Шарић рођ. Протић (1939), Видоје Здравковић (1933), Драгослав Коровљев (1964), Јозо Пудић (1950), Илонка Шереш рођ. Тот (1934), Радмила Ћулибрк рођ. Томић (1943), Мила Пантић рођ. Керезовић (1955), Марко Минић (1961), Стеван Чапеља (1955), Зорка Страјнић рођ. Сувајџић (1950), Владимир Стрехарски (1972), Милан Контић (1947), Ратко Аџић (1961), Мирослав Стојановић (1957), Зоран Крстић (1944), Азиз Асани (1979), Милан Милићевић (1953), Мирослав Радоња (1947)

Из матичарског звања из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
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