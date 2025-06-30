ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
30.06.2025. 07:41 07:48
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Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Петар Витаз (1946), Марко Копривица (1953), Јасминка Цикота рођ. Јефтић (1953), Стојан Митровић (1952), Рајка Зечевић рођ. Јоловић (1939), Петар Игњатовић (1962), Зоран Ковачевић (1935), Љубица Личина рођ. Ристић (1953), Петар Бјеловук (1989), Фрањо Залешљак (1944), Даница Ресановић рођ. Владић (1938), Љубица Мартић рођ. Винчић (1961), Владан Ивановић (1959), Лајош Међери (1950), Никола Шарић (1950), Неђељко Јотановић (1953), Чедо Ђурић (1959), Шехерзада Ковач рођ. Хусеини (1954), Драгутин Ђорђевић (1957), Драгиња Вуковић рођ. Миловић (1939), Вјерка Јасен рођ. Фабри (1957), Јасминка Јовановић рођ. Јовановић (1961), Стеван Вујић (1935)