КРЕЋЕ ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА НА ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ Ево како да закупите пословни простор
31.10.2025. 15:55 15:58
Јавно комунално предузеће ”Тржница” Нови Сад обавештава јавност о јавној лицитацији коју ће спровести 5. новембра.
Како су истакли, јавна лицитација за давање у закуп слободних пословних простора на пијацама у Новом Саду одржаће се у среду, 5. новембра, са почетком од 10.00 часова, у просторијама „Тржнице“ Нови Сад, у Улици Жике Поповића број 4.
Такође, сва обавештења у вези са расписаним огласом могу се добити у просторијама ЈКП “Тржница” у Служби за комерцијалне послове или путем телефона 021/48-08-555 сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати, као и на огласним таблама на свакој од пијаца. Више информација о лицитацији можете пронаћи на интернет презентацији предузећа nstrznica.co.rs, истакли су у ЈКП ”Тржница”.