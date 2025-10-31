few clouds
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
КРЕЋЕ ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА НА ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ Ево како да закупите пословни простор

31.10.2025. 15:55 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈКП Тржница
Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

Јавно комунално предузеће ”Тржница” Нови Сад обавештава јавност о јавној лицитацији коју ће спровести 5. новембра.

Како су истакли, јавна лицитација за давање у закуп слободних пословних простора на пијацама у Новом Саду одржаће се у среду, 5. новембра, са почетком од 10.00 часова, у просторијама „Тржнице“ Нови Сад, у Улици Жике Поповића број 4.

Такође, сва обавештења у вези са расписаним огласом могу се добити у просторијама ЈКП “Тржница” у Служби за комерцијалне послове или путем телефона 021/48-08-555 сваког радног дана од 8.00 до 14.00 сати, као и на огласним таблама на свакој од пијаца. Више информација о лицитацији можете пронаћи на интернет презентацији предузећа nstrznica.co.rs, истакли су у ЈКП ”Тржница”.

