МАТИЧАР: Умрли
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
УМРЛИ: Марија Обшуст рођ. Ленхарт (1967), Зорица Милић рођ. Недељковић (1948), Верица Нинков рођ. Ковачевић (1938), Аница Тешић рођ. Мрђен (1944), Мирјана Мићић рођ. Богосављевић (1949), Милорад Шилер (1941), Адам Цицка (1941), Мићо Пуач (1963), Светислав Анђелковић (1940), Јармила Максимовић рођ. Парницки (1971), Мирко Зорић (1940), Стојан Илић (1950), Марија Војновић рођ. Војновић (1950), Љиљана Савић рођ. Савић (1955), Ђурђица Теофанов рођ. Рендулић (1937), Стоја Проле рођ. Јандрић (1955), Цвеће Николић (1975), Драгољуб Адамовић (1956), Сава Стојшић (1944), Миладин Гајић (1957), Зузана Петровић рођ. Фејђи (1948), Радован Кордован (1950), Весна Бакалић Блажић рођ. Бакалић (1953), Ненад Пјанић (1962), Маја Илић рођ. Бугарин (1985), Станка Грбић рођ. Радаковић (1950), Верољуб Ђелмаш (1958), Бранкица Јованов рођ. Николовски (1956), Гавра Керац (1929), Илија Пујин (1960), Душанка Пешканов рођ. Трајалов (1958), Љиљана Ковачевић рођ. Мороквашин (1966), Ђорђе Новков (1956), Бранислав Гарић (1963), Вера Гарић рођ. Дупчек (1956), Гибаница Џафо (1932), Тривун Лежаја (1949), Слободанка Арлов рођ. Чолаковић (1963), Ковиљка Гашпар рођ. Кнежевић (1936), Велинка Кресојевић рођ. Кресојевић (1935), Михајло Чивчић (1950), Мухарем Џеферовић (1938), Анкица Нинков рођ. Крстић (1940), Зорка Поповић рођ. Хрнић (1937)