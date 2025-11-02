overcast clouds
НОВИ КРОВОВИ И ДИСПЛЕЈИ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА У НОВОМ САДУ Расписана два тендера, ускоро следи замена

02.11.2025. 10:44 10:54
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
стаја
Фото: Приватна архива

Град­ска упра­ва за са­о­бра­ћај и пу­те­ве рас­пи­са­ла је два јав­на по­зи­ва - за на­бав­ку и по­ста­вља­ње елек­трон­ских ин­фор­ма­ци­о­них дис­пле­ја али и над­стре­шни­ца на ауто­бу­ским ста­ја­ли­шти­ма у гра­ду и при­град­ским на­се­љи­ма.

Ово­го­ди­шњим про­гра­ми­ма, ко­је је Град­ско ве­ће усво­ји­ло, пред­ви­ђе­на је на­бав­ка и мон­та­жа до 33 над­стре­шни­це, од­но­сно до 13 дис­пле­ја. 

У тен­дер­ској до­ку­мен­та­ци­ји ни­су на­ве­де­на ста­ја­ли­шта на ко­ји­ма ће над­стре­шни­це би­ти по­ста­вље­не, као ни где ће ин­фор­ма­ци­о­ни дис­пле­ји би­ти мон­ти­ра­ни, то ће би­ти на­кнад­но де­фи­ни­са­но.

Ка­ко се мо­же при­ме­ти­ти, реч је о два ти­па над­стре­шни­ца, раз­ли­чи­тих ди­мен­зи­ја, с клу­пом као оба­ве­зним де­лом кон­струк­ци­је. Пред­ви­ђе­на је и ЛЕД тра­ка у уну­тра­шњем де­лу, с тим да је на­ве­де­но да ће ра­све­та би­ти со­лар­на. 

стаја
Фото: Приватна архива

„Ра­до­ви ко­ји су пред­мет јав­не на­бав­ке оба­вља­ће се на осно­ву по­је­ди­нач­ног уго­во­ра, ко­ји ће би­ти за­кљу­чен, у скла­ду са оквир­ним спо­ра­зу­мом. Оквир­ни спо­ра­зум се за­кљу­чу­је на про­це­ње­ну вред­ност ко­ја из­но­си 12,6 ми­ли­о­на ди­на­ра, с ПДВ-ом”, об­ја­шња­ва­ју над­ле­жни у спе­ци­фи­ка­ци­ји об­ја­вље­ној на Пор­та­лу јав­них на­бав­ки, уз на­по­ме­ну да ће спо­ра­зум тра­ја­ти 12 ме­се­ци или док уго­во­рен из­нос не бу­де утро­шен.  

Ка­да је о ин­фор­ма­ци­о­ним дис­пле­ји­ма реч про­це­ње­на вред­ност ни­је на­ве­де­на, а екра­ни, ве­ли­чи­не нај­ма­ње 43 ин­ча, тре­ба­ло да има­ју угра­ђе­ну „ан­ти-ван­дал” за­шти­ту, а софт­вер мо­ра би­ти ком­па­ти­би­лан с оним ко­ји се већ ко­ри­сти за пре­нос ин­фор­ма­ци­ја град­ског пре­во­зни­ка. На ин­тер­ак­тив­ним дис­пле­ји­ма, осе­тљи­вим на до­дир, би­ће при­ка­за­не ин­фор­ма­ци­је по­пут ре­да во­жње, спи­ска ли­ни­ја ко­је ста­ју на ста­ни­ци, спи­сак нај­ма­ње де­сет на­ред­них по­ла­за­ка ауто­бу­са, са по­чет­не ста­ни­це, али и ма­пу кре­та­ња во­зи­ла на тре­нут­но при­ка­за­ним ли­ни­ја­ма.

ста
Фото: Приватна архива

По­ну­де на тен­дер за по­ста­вља­ње над­стре­шни­ца под­но­се се до 19. но­вем­бра, од­но­сно дис­пле­ја до 7. но­вем­бра. 

Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
