НОВИ КРОВОВИ И ДИСПЛЕЈИ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА У НОВОМ САДУ Расписана два тендера, ускоро следи замена
Градска управа за саобраћај и путеве расписала је два јавна позива - за набавку и постављање електронских информационих дисплеја али и надстрешница на аутобуским стајалиштима у граду и приградским насељима.
Овогодишњим програмима, које је Градско веће усвојило, предвиђена је набавка и монтажа до 33 надстрешнице, односно до 13 дисплеја.
У тендерској документацији нису наведена стајалишта на којима ће надстрешнице бити постављене, као ни где ће информациони дисплеји бити монтирани, то ће бити накнадно дефинисано.
Како се може приметити, реч је о два типа надстрешница, различитих димензија, с клупом као обавезним делом конструкције. Предвиђена је и ЛЕД трака у унутрашњем делу, с тим да је наведено да ће расвета бити соларна.
„Радови који су предмет јавне набавке обављаће се на основу појединачног уговора, који ће бити закључен, у складу са оквирним споразумом. Оквирни споразум се закључује на процењену вредност која износи 12,6 милиона динара, с ПДВ-ом”, објашњавају надлежни у спецификацији објављеној на Порталу јавних набавки, уз напомену да ће споразум трајати 12 месеци или док уговорен износ не буде утрошен.
Када је о информационим дисплејима реч процењена вредност није наведена, а екрани, величине најмање 43 инча, требало да имају уграђену „анти-вандал” заштиту, а софтвер мора бити компатибилан с оним који се већ користи за пренос информација градског превозника. На интерактивним дисплејима, осетљивим на додир, биће приказане информације попут реда вожње, списка линија које стају на станици, списак најмање десет наредних полазака аутобуса, са почетне станице, али и мапу кретања возила на тренутно приказаним линијама.
Понуде на тендер за постављање надстрешница подносе се до 19. новембра, односно дисплеја до 7. новембра.