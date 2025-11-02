overcast clouds
НОВИ ПАРК У НОВОМ САДУ Мултифункционалан и атрактиван, по светским стандардима; Градска управа одабрала пројектанте ЕВО КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ

02.11.2025. 08:33 09:07
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
1
Фото: Дневник / Пројектна документација/Canva

Пројектовање парка на Телепу Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције поверила АГ Институту из Новог Сада, који ће за те услуге бити плаћен готово 3,6 милиона динара, с ПДВ-ом.

Уговор, додуше, још увек није потписан, а у одлуци о додели је наведено да је рок за завршетак техничке документације 260 дана.
Парк је предвиђен у блоку између Булевара патријарха Павла, Сомборске улице и Футошког пута, на земљишту површине мало више од хектара (1,08), у чијој је околини у току градња вишеспратница. Та парковска површина биће уређена у геометријском стилу с више улаза, с тим да је главни планиран из Сомборске улице, а остале би требало испројектовати тако да повезују парк с околним садржајима, те корисницима обезбеде лак приступ. 

Главни улаз у парк планиран је из Сомборске улице

телеп
Фото: Пројектна документација

„Пешачке комуникације треба да буду различитог типа и повезују све садржаје парка, из зоне спорта, дечјег игралишта, мирног одмора, за истрчавање паса, као и зоне зеленила, тако да је потребно обезбедити и приступ из непосредног окружења. Слободне површине треба да буду у комбинацији са елементима партерног уређења, зеленила и урбаног мобилијара, како би се добио пријатан амбијент уз могућност разноврсног коришћења“, навели су надлежни у пројектном задатку, објављеном на Порталу јавних набавки. 

телеп
Фото: Дневник / С. Шушњевић

Планирано је да парк буде мултифункционалан, атрактиван посетиоцима различитих старосних група. Предвиђени су приступни платои, уређени простори за окупљање и одмор, мини тргови, као и стазе које ће функционално повезати све садржаје у самом парку али и са окружењем.

Осим мањег платоа на главном улазу, још један већи планиран је централном делу, са простором за седење и надстрешницом, који би, како је замишљено, требало да буде место окупљања, за организацију концерата и изложби. На свим улазима биће постављене инфо-табле са мапом парка и информацијама о садржајима, као и „путокази“ кроз парк. Урбани мобилијар, чесме, клупе, корпе за отпатке, јавно и декоративно осветљење, треба да буде уклапљен у амбијент парка али и непосредно окружење.

телеп
Фото: Дневник / С. Шушњевић

У северном делу налазиће се терен за баскет, јужно од њега теретана на отвореном, док је игралиште за децу  предвиђено у близини централног платоа за одмор, а око њега ће бити травњак, као простор за игру и рекреацију. Поред дечјег игралишта би требало да буде приземни јавни тоалет, са по две кабине у мушком и женском делу и минимум једном кабином за особе са инвалидитетом. Простор за истрчавање паса, предвиђен је у западном делу.

Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.

 

телеп Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
