ОДБОР ПРЕДЛОЖИО ПРОГРАМ „АНТИЋЕВИХ ДАНА“ Ово су најважнији детаљи манифестације
У сусрет „Антићевим данима”, у Скупштини Града Новог Сада одржана је данас седница Одбора манифестације, којом је председавала Дина Вучинић.
Том приликом конституисан је Одбор манифестације, а потом усвојен и Предлог програма „Антићевих дана“, који је претходно представљен члановима Одбора. Централни догађај биће уручење награде „Мирослав Антић“ за најбољу књигу песама.
– Настављамо успешан рад на неговању сећања на великог Мирослава Антића. Самим оснивањем ове манифестације, пре 18 година, наш град је препознао значај очувања сећања на лик и дело великог уметника, који је инспирација за нова поколења, како у области књижевности, тако и сликарства, филма, новинарства и свега где је Мирослав Антић оставио свој упечатљив траг – поручила је председница новосадске Скуштине и заменица председника Одбора Манифестације „Антићеви дани” Дина Вучинић.
На седници је договорено да ће се почетком следеће недеље одржати такође седница Одбора, како би се усвојио Програм манифестације, али и како би се донела одлука о најбољој књизи песама, с обзиром на то да је спроведен конкурс који расписује Културни центар Новог Сада.
Одбор манифестације „Антићеви дани“ усвојио је на данашњој седници и Извештај о реализацији Програма Манифестације „Антићеви дани” за 2024. годину.
Током седнице прочитан је и текст о некадашњем дугогодишњем члану Одбора Мирославу Радоњићу, угледном театрологу, позоришном критичару и културном раднику, који је преминуо у фебруару ове године.