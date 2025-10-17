broken clouds
ОДБОР ПРЕДЛОЖИО ПРОГРАМ „АНТИЋЕВИХ ДАНА“ Ово су најважнији детаљи манифестације

17.10.2025. 15:45 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (Р. Хаџић)

У сусрет „Антићевим данима”, у Скупштини Града Новог Сада одржана је данас седница Одбора манифестације, којом је председавала Дина Вучинић.

Том приликом конституисан је Одбор манифестације, а потом усвојен и Предлог програма „Антићевих дана“, који је претходно представљен члановима Одбора. Централни догађај биће уручење награде „Мирослав Антић“ за најбољу књигу песама.

Настављамо успешан рад на неговању сећања на великог Мирослава Антића. Самим оснивањем ове манифестације, пре 18 година, наш град је препознао значај очувања сећања на лик и дело великог уметника, који је инспирација за нова поколења, како у области књижевности, тако и сликарства, филма, новинарства и свега где је Мирослав Антић оставио свој упечатљив траг поручила је председница новосадске Скуштине и заменица председника Одбора Манифестације Антићеви дани Дина Вучинић.

Фото: Скупштина града Новог Сада Фото: Дневник.рс/Р. Хаџић

На седници је договорено да ће се почетком следеће недеље одржати такође седница Одбора, како би се усвојио Програм манифестације, али и како би се донела одлука о најбољој књизи песама, с обзиром на то да је спроведен конкурс који расписује Културни центар Новог Сада.

Одбор манифестације „Антићеви дани“ усвојио је на данашњој седници и Извештај о реализацији Програма Манифестације Антићеви дани за 2024. годину.

Током седнице прочитан је и текст о некадашњем дугогодишњем члану Одбора Мирославу Радоњићу, угледном театрологу, позоришном критичару и културном раднику, који је преминуо у фебруару ове године.

Нови Сад
