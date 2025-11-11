clear sky
11°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА СИЛЕР ПРИСУСТВОВАО ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КУМАНОВО Важне поруке послате из Северне Македоније

11.11.2025. 13:46 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
силер
Фото: Град Нови Сад

Помоћник градоначелника Новог Сада Иван Силер присуствовао је обележавању 11. новембра Дана Општине Куманово у Северној Македонији. Поводом 506 година постојања и 81 године од ослобођења града Куманова најпре су положени венци на Спомен костурници, а онда је одржана и Свечана седница у Занатском дому.

- Честитам нашим драгим побратимима 506. рођендан и годишњицу ослобођења града, са жељом да у миру и слози напредују, развијају се и буду средина по мери сваког становника. Наше пријатељство има дугу традицију, а Нови Сад са Кумановом од 2019. године има потписан Споразум о успостављању сарадње, односно највиши правни акт који могу да потпишу градови из Републике Србије са градовима из иностранства. Наставићемо да развијамо нашу сарадњу у култури, науци, образовању и другим областима од значаја за наше грађане – нагласио је Иван Силер и захвалио се градоначелнику Куманова Максиму Димитриевском на срдачној добродошлици и пријему.

силер
Фото: Град Нови Сад

 

иван силер куманово
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај