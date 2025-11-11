ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА СИЛЕР ПРИСУСТВОВАО ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КУМАНОВО Важне поруке послате из Северне Македоније
Помоћник градоначелника Новог Сада Иван Силер присуствовао је обележавању 11. новембра Дана Општине Куманово у Северној Македонији. Поводом 506 година постојања и 81 године од ослобођења града Куманова најпре су положени венци на Спомен костурници, а онда је одржана и Свечана седница у Занатском дому.
- Честитам нашим драгим побратимима 506. рођендан и годишњицу ослобођења града, са жељом да у миру и слози напредују, развијају се и буду средина по мери сваког становника. Наше пријатељство има дугу традицију, а Нови Сад са Кумановом од 2019. године има потписан Споразум о успостављању сарадње, односно највиши правни акт који могу да потпишу градови из Републике Србије са градовима из иностранства. Наставићемо да развијамо нашу сарадњу у култури, науци, образовању и другим областима од значаја за наше грађане – нагласио је Иван Силер и захвалио се градоначелнику Куманова Максиму Димитриевском на срдачној добродошлици и пријему.