Искључења струје за четвртак, 27. март
26.03.2025. 10:45 10:45
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Због одржавања мреже, струју у четвртак неће имати:
НОВИ САД: Југ Богдана 18 – 34, 25 – 41; ПАРКИНГ СЕРВИС од 12:00 до 15:00
КАЋ: Његошева 1 – 5, 2 – 12; Омладинска 12 – 42а, 15 – 41 од 08:15 до 14:00
ПЕТРОВАРАДИН: Пуцкарош од 08:00 до 11:00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Занош, Селиште, Дока, Од улаза у Ср. Карловце из Новог Сада до ул. Браће Анђелића од 08:00 до 11:00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Гајева 21 – 39, 22 – 40 од 08:30 до 12:30
БЕОЧИН СЕЛО: Стојана Вукосављевића 25 – 95, 48 – 96; Његошка; Љубе Станковића 1 – 69, 2 – 14; ШКОЛА; ЦРКВА; СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ НАРОДНИ ДОМ; КАПЕЛА; РЕПЕТИТОР од 09:00 до 11:00