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Искључења струје за четвртак, 27. март

26.03.2025. 10:45 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у четвртак неће имати:

НОВИ САД: Југ Богдана 18 – 34, 25 – 41; ПАРКИНГ СЕРВИС од 12:00 до 15:00

КАЋ: Његошева 1 – 5, 2 – 12; Омладинска 12 – 42а, 15 – 41 од 08:15 до 14:00

ПЕТРОВАРАДИН: Пуцкарош од 08:00 до 11:00

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Занош, Селиште, Дока, Од улаза у Ср. Карловце из Новог Сада до ул. Браће Анђелића од 08:00 до 11:00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Гајева 21 – 39, 22 – 40 од 08:30 до 12:30

БЕОЧИН СЕЛО: Стојана Вукосављевића 25 – 95, 48 – 96; Његошка; Љубе Станковића 1 – 69, 2 – 14; ШКОЛА; ЦРКВА; СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ НАРОДНИ ДОМ; КАПЕЛА; РЕПЕТИТОР од 09:00 до 11:00

струја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
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