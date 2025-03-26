Искључења струје за четвртак, 27. март

НОВИ САД: Југ Богдана 18 – 34, 25 – 41; ПАРКИНГ СЕРВИС од 12:00 до 15:00

КАЋ: Његошева 1 – 5, 2 – 12; Омладинска 12 – 42а, 15 – 41 од 08:15 до 14:00

ПЕТРОВАРАДИН: Пуцкарош од 08:00 до 11:00

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Занош, Селиште, Дока, Од улаза у Ср. Карловце из Новог Сада до ул. Браће Анђелића од 08:00 до 11:00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Гајева 21 – 39, 22 – 40 од 08:30 до 12:30

БЕОЧИН СЕЛО: Стојана Вукосављевића 25 – 95, 48 – 96; Његошка; Љубе Станковића 1 – 69, 2 – 14; ШКОЛА; ЦРКВА; СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ НАРОДНИ ДОМ; КАПЕЛА; РЕПЕТИТОР од 09:00 до 11:00