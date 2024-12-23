РАСПОРЕД КЛИЗАЊА TOKOM ШКОЛСКОГ РАСПУСТА Смене почињу од сутра
Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“ обавештава јавност да ће од уторка, 24.12.2024. године због почетка школског распуста бити нови распоред клизања у Леденој дворани.
Овај распоред важиће до 19. јануара 2025. године.
Смене за грађане:
радним даном: - од 10,30 до 12,00
- од 12,30 до 14,00
- од 18,00 до 19,30
- од 20,00 до 21,30
викендом: - од 10,00 до 11,30
- од 16,00 до 17,30
- од 18,00 до 19,30
- од 20,00 до 21,30