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РАСПОРЕД КЛИЗАЊА TOKOM ШКОЛСКОГ РАСПУСТА Смене почињу од сутра

23.12.2024. 13:45 13:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“ обавештава јавност да ће од уторка, 24.12.2024. године због почетка школског распуста бити нови распоред клизања у Леденој дворани.

Овај распоред важиће до 19. јануара 2025. године.

Смене за грађане:

радним даном:              - од 10,30 до 12,00

                                                                - од 12,30 до 14,00

                                                                - од 18,00 до 19,30

                                                                - од 20,00 до 21,30

викендом:                     - од 10,00 до 11,30

                                                                - од 16,00 до 17,30

                                                                - од 18,00 до 19,30

                                                                - од 20,00 до 21,30

Спенс клизање смене
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
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