Жене у сектору информационих технологија

Намера организартора је да утичу на разбијање предрасуда о женама у сектору информационих технологија и да их оснажују кроз стицање конкретних знања и вештина за ту врсту послова. Програм ће представити жене које су у ИТ сектру развиле успешне каријере те их повезати с учесницама које планирају почетак посла или промену занимања.

Првог дана програма, који ће се одржати од 19 сати у Галерији Матице српске, Трг галерија 1, менаyерка људских ресурса у компанији „Execom” Биљана Ракић говориће о томе како се запослити у ИТ сектору, „Без панике: кратак водич кроз професионани развој у ИТ-у” биће тема излагања маркетинг-менаyерке у ХТЕЦ-у Јасне Коматовић, док ће директорка у „ResEnva Consultingu” Мирјам Фридман Доброта одржати предавање на енглеском језику „You have to go fot your goal”. Видео-пројекцију одржаће ИТ секција америчке компаније „Brotherhood Mutual”, а за крај ће предузетница у „PitchBitch Workshopsu” говорити на тему „Грешка је мајка мудрости”.

У петак, 25. новембра, програм ће се одржати од 20 сати у Стартит центру, Улица Мирослава Антића 2, а биће посвећен разговорима са женама које су развиле апликације. Међу њима су ауторка апликације „Бефитбyме” Драгана Бојовић, Слађана Гајић која је осмислила апликацију „Прича се (п)о граду Новом Саду” и победница „нСтартер” старт-ап програма за апликацију ПЛТ. Трећег дана конференције биће одржане радионице на теме „Како веб-сајтови могу бити посећенији”, „Програмирање је за девојке”, „Од идеје до жељеног посла у ИТ-у” и „PitchBitch Workshopsu”.

Конференција се, уз подршку Ерсте банке, ове године одржава четврти пут, а организатори су позвали заинтересоване да се пријаве на време. Све информације доступне су на сајту www.witconference.info.

Д. Ристић