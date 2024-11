Чувени новинар тврди: "Из УЕФА су ми рекли да ће ово бити KAЗНЕ ЗА ИГРАЧЕ ТЗВ. КОСОВА"

Меч између Румуније и тзв. Косова прекинут је у надокнади времена, при резултату 0:0, када су гости одлучили да због скандирања "Србија, Србија" оду у свлачионицу и не врате се - упркос позиву судије и делегата.

- Ексклузивни извори из УЕФА су ми потврдили да ће фудбалери тзв. Косова бити кажњени новчаним казнама и суспензијама због својих гестова и провокација које су довеле до хаоса у Букурешту у петак. Подсећања ради, утакмица је прекинута од стране репрезентације тзв. Косова, на три минута до краја. Резултат је био 0:0 када су напустили терен - пише Рошу.

Подсетимо, дан раније се у медијима јавила и албанска новинарка из Приштине, Кека Крелани, која је такође убеђена да ће тзв. Косова бити кажњен и да Србин лобира против њих.

Већина људи на друштвеним медијима сматра да су фудбалери тзв. Косова то урадили намерно, како би УЕФА пресудила са 3:0 у њихову корист, тачно колико им је потребно за пролазак даље.

Excl. UEFA sources confirmed to me that Kosovo's players face fines and suspensions for their gestures and provocations that led to the havoc in Bucharest on Friday.

Remember that the match was abandoned by the Kosovo NT with 3 mins of added time left. The score was tied at 0-0… pic.twitter.com/cNfUj5idFH

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 18, 2024