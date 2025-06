ДЕСЕТ ТИМОВА ВЕЋ НА МУНДИЈАЛУ: Два дебитанта

Следећи Мундијал играће се у Канади, Мексику и САД, а први пут ће учествовати 48 репрезентација.

И док су европске квалификације кренуле протеклог марта, у другим деловима света се ближе крају, а десет селекција је већ изборило пласман.

Србија у суботу почиње своје квалификације у Групи К, где су још Енглеска, Албанија, Летонија и Андора. "Орлови" дебитују у Тирани (субота, 20.45) против репрезентације Албаније.

Уз три домаћина, визу за Светско првенство изборили су браниоци титуле Аргентинци потом Јапан, Јужна Кореја, Иран, Нови Зеланд, Узбекистан и Јордан.

Фудбалери Узбекистана и Јордана ће први пут у историји играти на Мундијалу.

Светско првенство одржаће се од 11. јуна до 19. јула 2026. године.

🚨 48 nations projected to play at the 2026 FIFA World Cup!



✅ 7/48 secured their spots!



⏳ 41/48 yet to be confirmed! pic.twitter.com/OOS3emcLgg

— Football Rankings (@FootRankings) June 5, 2025