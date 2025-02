ФА КУП: Манчестер Сити преокретом савладао трећелигаша Лејтон Оријент, у осмину финала прошао и Ивановићев Милвол

Лејтон Оријент је повео у 16. минуту на спектакуларан начин. Џејми Донли је шутирао са пола терена, лопта се од пречке одбила до леђа голмана Стефана Ортеге и затим завршила у мрежи "грађана".



JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

У 22. минуту је дебитантски меч у дресу Манчестер Ситија због повреде напустио 50 милиона фунти плаћени Нико Гонзалес, доскорашњи члан Порта.

Прошлосезонски финалиста најстаријег фудбалског такмичења на свету је изједначио дебитантским голом Абдукодира Кусанова.

He didn't know much about it, but Abdukodir Khusanov has his first @ManCity goal 🇺🇿#EmiratesFACup pic.twitter.com/yJc0V3CCbY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Узбекистанац је дао гол у 56. минуту после асистенције Рика Луиса. Потпуни преокрет донео је је још један резервиста, Кевин Де Брујне, голом у 79. минуту после додавања Џека Грилиша.

A moment of quality from @ManCity ✨@JackGrealish with a beautiful ball through, and @KevinDeBruyne finishes with the dink 🤌#EmiratesFACup pic.twitter.com/kAAhT3ileb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

У истом термину одигран је меч између два друголигаша, а Милвол за који игра Михаило Ивановић је направио велико изненађење пошто је головима Фемија Азиза у 30. и 55. минуту као гост савладао Лидс резултатом 2:0.

It's a wicked deflection, but Femi Azeez won't mind 🤷@MillwallFC have scored first in this derby! 🦁#EmiratesFACup pic.twitter.com/E6It9P2FGc — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Прво полувреме било је уједначено игром, да би Феми Азиз постигао гол на асистенцију Џоа Брајана у 30. минуту за вођство Милвола.

Лидс јесте био конкретан пред голом ривала, али није успевао да створи стопостотне прилике. У првом делу игре се нарочито истакао голман гостију Лијам Робертс, који је забележио пет одбрана.

У настакву сусрета је Лидс загосподарио тереном, али је као „хладан туш“ дошао нови погодак Милвола.

Акцију је покренуо српски нападач Михаило Ивановић, који је опет био стартер за клуб из Лондон, да би Азиз свој други гол постигао у 55. минуту – на асистенцију Каспера Де Нора.

Femi Azeez has done it again for @MillwallFC 🦁



It's his second of the afternoon!#EmiratesFACup pic.twitter.com/48ADcmv4t5 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Лидс је након нешто мање од сат времеан игре могао да смањи заостатк када је досуђен пенал за домаће, али се Робертс поново истакао одбранивши шут дефанзивца домаћих Паскала Страјка са беле тачке.

Ивановић је замењен у 69. минуту, када је прилику уместо 20-годишњака добио Данкан Вотмор.