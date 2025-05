(ФОТО/УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) УЖАС НА УЛИЦАМА ЛИВЕРПУЛА Аутомобил улетео у масу навијача који су славили титулу клуба у Премијер лиги

Полиција је након инцидента блокирала улицу, а за сада није познато да ли је неко повређен.

"Тренутно се бавимо извештајима о саобраћајној несрећи у центру Ливерпула. Контактирани смо нешто после 18 часова данас, након извештаја да је аутомобил ударио више пешака у Улици Вотер", рекао је портпарол полиције тог града.

Он је казао да се аутомобил зауставио на месту догађаја, и да је један мушкарац приведен.

Службе хитне помоћи су тренутно на лицу места.

LIVERPOOL CAR RAMMING ATTACK: A man drove a vehicle into crowds celebrating Liverpool's Premier League trophy parade in the city, with eyewitnesses claiming the driver "deliberately" targeted football fans. Police have detained a man at the scene following the incident on Walton… pic.twitter.com/EXJzzMZum7

— Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) May 26, 2025