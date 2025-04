(ФОТО)ЗВЕЗДА ДОВОДИ ШПИЦ ИГРАЧА ИЗ НЕМАЧКЕ! Нападач из Дармштата је наше горе лист!

Како преноси угледни Флоријан Плетенберг (иначе најпознатији трансфер инсајдер у Немачкој и човек који је прво најавио долазак Немање Мотике у Звезду), црвено-бели желе нападача Дармштата Филипа Стојилковића!

Ради се о 25-годишњем нападачу који је под уговором са чланом Цвајте, Дармштатом и то до краја јуна 2027. године.

Стојилковић је ову сезону провео на позајмици у ОФК Београду где се истакао са пет голова и једном асистенцијом.

Управо је тај учинак и привукао пажњу челника Црвене звезде који су већ започели разговоре са колегама из Дармштата око трансфера српског нападача.

Сва је прилика да ће и друго појачање Звезде (после Милоша Вељковића) стићи из Немачке...

