ХЕРОЈ ПОБЕДЕ НАД ЗВЕЗДОМ МЕЂУ ОРЛОВИМА Најбољи Вошин играч добио позив од новог селектора
Само дан након што је Војводина у спектакуларном мечу у Новом Саду савладала Црвену звезду са 3:2, стигла је велика награда за једног од јунака тог тријумфа.
Према сазнањима Телеграфа, нови селектор Србије Вељко Пауновић одлучио је да на свој први репрезентативни списак уврсти Лазара Ранђеловића.
Ранђеловић, стрелац изједначујућег гола за 2:2 у 77. минуту, у последњим недељама игра у одличној форми и један је од најзаслужнијих за серију добрих резултата Новосађана. Његова енергија, брзина и залагање препознати су и у стручном штабу националног тима.
Подсећамо, Вељко Пауновић је у четвртак и званично преузео кормило репрезентације Србије, а ускоро ће објавити свој први списак за новембарске квалификационе утакмице против Енглеске на „Вемблију“ и Летоније у Лесковцу.
Србију у наставку квалификација чека тежак задатак – само две победе остављају Орлове у игри за друго место и пролаз на Светско првенство. Пауновић је зато решио да подмлади и освежи тим, а Ранђеловићев повратак у национални дрес први је сигнал новог курса.
Фудбалер Војводине свој једини меч за Србију одиграо је 2020. године, као члан Олимпијакоса, када је дебитовао у убедљивој победи против Русије (5:0) у Лиги нација.
Дневник/ Телеграф.рс