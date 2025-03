КРИСТИЈАНО РОНАЛДО УШАО У ГИНИСОВУ КЊИГУ РЕКОРДА 132 победе у дресу репрезентације, највише у историји фудбала

Виђен је веома занимљив меч, а у стрелце се поново уписао 40-годишњи Кристијано Роналдо, који је пре утакмице примио награду за улазак у Гинисову књигу рекорда.

Наиме, Роналдо је добио признање за 132 победе у дресу репрезентације, што је највише у историји фудбала.

Ипак, иако је добио награду, Кристијано је лоше почео реванш утакмицу четвртфинала Лиге нација, пошто је промашио пенал у седмом минуту. На његову срећу, али и целе екипе, Португал је успео да прође даље, те ће у полуфиналу играти са Немачком, док други пар чине Шпанија и Француска.

Полуфинала су на програму 4. и 5. јуна.

