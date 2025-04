ЛИГА ЕВРОПЕ: У полуфиналу Манчестер јунајтед, Атлетик Билбао, Боде и Тотенхем

У полуфиналу ће играти Тотенхем - Боде и Атлетик Билбао - Манчестер Јунајтед. Полуфинални мечеви ће се играти 1. и 8. маја. Освајач Лиге Европе играће у Лиги шампиона следеће сезоне.



Продужетак се на Олд Трафорду играо јер је у регуларном току било 2:2, колико је било и пре седам дана у Лиону. Мануел Угарте је довео "црвене ђаволе" у вођство у 10, а предност је дуплирао Диого Дало у 45+1. минуту. Корентан Толисо је смањио на 2:1 у 71. минуту после асистенције Александра Лаказета, а изједначио је Николас Таљафико у 78. минуту. Лион је у 88. минуту остао са десеторицом на терену, пошто је Толисо добио другу јавну опомену. Упркос бројчаном минису на терену, Лион је дао два гола у продужетку. Прво је Рајан Шерки био прецизан са ивице шеснаестерца у 105. минуту, а затим је Лаказет искористио пенал у 110. минуту. Четири минута касније из пенала на 4:3 смањује Бруно Фернандеш. У 120. минуту Коби Маину изједначава на 4:4 после додавања Каземира, а управо је Бразилац центрирао у 120+1. минуту а Хари Мегвајер постигао гол главом за 5:4 и "лудницу" на трибинама "театра снова".

На "Сан Мамесу", стадиону на ком ће 21. маја бити одиграно финале Лиге Европе, Атлетик Билбао је искористио огромну подршку својих навијача и резултатом 2:0 савладао "полицајце" из Шкотске. Био је то и укупан резултат двомеча, пошто у првом сусрету на "Ајброксу" у Глазгову није било погодака. Врло неизвестан сусрет гледали смо и у реваншу на северу Шпаније, а онда је све преломио пенал досуђен у надокнади првог полувремена. Тада је Санади оборен за пенал, а најстрожу казну веома сигурно извео Сансет и постигао први гол у овом двомечу. Ренџерс је морао у наставку да крене на све или ништа, али на крају није добио ништа, јер су се Баски одлично одбранили. А онда задали завршни ударац преко своје ударне песнице, младог, али невероватног Ника Вилијамса. Шпански репрезентативац је у 80. минуту на додавање Оскара де Маркоса главом послао лопту у мрежу и тиме је "букирао" карту за полуфинале.

Athletic Club are through to the semi-finals! 🔥#UEL pic.twitter.com/6MvcsRoKRG

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 17, 2025