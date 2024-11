ЛИГА ШАМПИОНА: Интер бољи од Арсенала у Милану, Атлетико од ПСЖ-а, победа Бајерна

Једини гол на утакмици постигао је Хакан Чалханоглу из пенала у 45+3. минуту првог полувремена.

Атлетико Мадрид је у Паризу савладао Пари Сен Жермен 2:1. ПСЖ је повео у 14. минуту голом Ворена Заира Емерија. Атлетико је успео да стигне до преокрета и победи погоцима Нахуела Молине у 18. и Анхела Корее у 90+3. минуту.

Фудбалери Аталанте победили су у гостима Штутгарт 2:0. Голове за Аталанту постигли су Адемола Лукман у 51. и Николо Заниоло у 88. минуту.

Фудбалери Шахтјора из Доњецка победили су у Гелзенкирхену екипу Јанг Бојса резултатом 2:1 у мечу 4. кола Лиге шампиона.

Голове за Шахтјор постигли су Александар Зубков у 31. и Георгиј Судаков у 41. минуту. Једини стрелац за госте био је Кастриот Имери у 27. минуту.

Шахтјор се налази на 26. месту на табели са четири бода, док је Јанг Бојс претпоследњи без бодова.

