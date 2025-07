ЛУИС ЗЕЋЕВИЋ-ЏОН ПОТПИСАО ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР СА АРСЕНАЛОМ: Млади Србин одиграо четири утакмице за млађе селекције

Зечевић-Џон (17) је члан Арсеналове академије од децембра 2020. године.

"Имао сам срећу да сам ишао у школу са децом Пера Мертезакера. Играо сам фудбал на школском терену и једног дана су моја мама и Пер видели како играм прилично добро. Мертезакер је касније јавио мами да дођем на пробу у Арсеналову академију. Имао сам доста среће, али сам захвалан", рекао је Зечевић-Џон, а преноси сајт клуба.

Српски фудбалер је прошле сезоне забележио седам голова и седам асистенција за Арсеналов тим до 18 година.

Он је за млађе селекције репрезентације Србије одиграо четири утакмице.

Зечевић-Џон је рођен у Лондону, отац му је пореклом са Кариба, а мајка му је Српкиња.

Louis Zecevic-John is electric with the ball at his feet. Unpredictability, ball striking, blistering pace...this is a game changing attacker who can operate in transition or break down a defense. His physicality is top notch as well.



18 g/a this season!pic.twitter.com/RtkokPueLq

— Will Balsam (@willbalsam) May 16, 2025