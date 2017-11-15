МО Срем: Жарковчани сачували мрежу

Доњи Срем - Напредак (Ж) 0:0

ПЕЋИНЦИ: Стадион Сувача, гледалаца 50, судија: Ипач (Марадик).Жути картони: Радивојевић, Ненадов, Николић (Доњи Срем), Савић, Стојић, Секулић (Напредак).

ДОЊИ СРЕМ: Јелача (Башић), С. Илић, Ненадов, Панић, Божић, Миличевић, Динчић (Чавић), Радивојевић, Николић, Митровић, М. Илић.

НАПРЕДАК: Крнић, Г. Миљковић, Секулић (Катић), Мадацки, Савић, Пазарски, М. Божић, Љубинковић, Стојић, Деврња, Вујевић (Тица).

Домаћи стрелци, су, чак, четири пута излазили сами испред голмана Крнића, и увек, промашивали.Зато су гости, боље физички, припремљени, боље држали лопту, и зацртани план, да се освоји бод, на врућем терену, и остварили.

М. Гмизић

Слобода - Граничар (О) 1:2 (0:0)

ШАШИНЦИ: Игралиште Слободе, гледалаца 50, судија Радивојвић (Бачинци).Стрелци: Ристановић у 83. за Слободу, а Жакула у 47. и 49. минуту за Граничар. Жути картон: Митровић (Граничар).

СЛОБОДА: Богдановић 6, С. Томић 6, Радојчић 7, Ивановић 7, Шулаја 6, Алинчић 6, Ребић 6, Ристановић 7 (А. Томић), Милановић 6, Жегарац 7, Миловановић 6.

ГРАНИЧАР: Самарyић 7, З. Миличевић 7, Митровић 6, С. Јовановић 6, Николић 6, Жакула 8, Живић 6, Орловић 7, Ракић 8, М. Живановић 7 (Кнежевић), Црнковић 6.

Домаћини су заслужили макар бод. Али, играчи Граничара, су имали више среће.Жакула је искористио киксеве домаће одбране и постигао два гола. Када, је после центаршута Жегарчева Ристановић погодио мрежу главом, очекивао, се јачи притисак домаћих, али од тога није било ништа. Једноставно, домаћи, су остали без, снаге да било шта учине.

С. Недељковић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Митрос - Фрушкогорац 2:2, ВИШЊИЋЕВО: Хајдук - Граничар (К) 7:1, РАВЊЕ: Зека Буљубаша - Слога (Ч) 0:1, ПЕЋИНЦИ: Доњи Срем - Напредак (Ж) 0:0, РУМА: Фрушка гора - Доњи Петровци 2:1, ШАШИНЦИ: Слобода - Граничар (О) 1:2, БУЂАНОВЦИ: Младост - Бикић Дол 2:1, БРЕСТАЧ: Брестач - Полет 1:3.