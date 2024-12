ОДРЖАН ЖРЕБ ЗА СВЕТСКО КЛУПСКО ПРВЕНСТВО Митро и Сергеј против Реала у групи Х

Првак Саудијске Арабије Ал Хилал ће осим против Реала у групној фази играти и против мексичке Пачуке и аустријског Салцбурга.

Група А: Палмеирас (Бразил), Порто (Португал), Ал Ахли (Египат), Интер Мајами (САД); Група Б: Пари Сен Жермен (Француска), Атлетико Мадрид (Шпанија), Ботафого (Бразил), Сијетл (САД); Група Ц: Бајерн (Немачка), Бенфика (Португал), Бока Јуниорс (Аргентина), Окленд Сити (Нови Зеланд); Група Д: Фламенго (Бразил), Челси (Енглеска), Леон (Мексико), Есперанс (Тунис); Група Е: Ривер Плата (Аргентина), Урава (Јапан), Интер (Италија), Монтереј (Мексико); Група Ф: Флуминенсе (Бразил), Борусија Дортмунд (Немачка), Улсан (Јужна Кореја), Мамелоди Сандаунс (Јужна Африка); Група Г: Манчестер Сити (Енглеска), Видад (Мароко), Јувентус (Италија), Ал Аин (Уједињени Арапски Емирати); Група Х: Реал (Шпанија), Ал Хилал (Саудијска Арабија), Пачука (Мексико), Салцбург (Аустрија).

Пласман у осмину финала обезбедиће по две првопласиране селекције.

Прво СП клубова са 32 учесника играће се од 15. јуна до 13. јула следеће године у америчким градовима Пасадени, Шарлоту, Атланти, Филаделфији, Сијетлу, Мајамију, Орланду, Нешвилу, Синсинатију, Вашингтону и Ист Ратерфорду, где ће бити одиграно финале.

