ОЛ Инђија – Стара Пазова: Ревија голова у Крчедину

У другом полувремену домаћини, преко капитена Драгана Филиповића и полетарца Радића, преокренули резултат. Чортан је потом, постигао ефелктан гол с 25 метара.
На Крају Крчединци су славили убедљиву победу и прескочили на табели екипу из Чортановаца.
С. Ранитовић
Фрушкогорац - ЧСК 6:3 (1:2)
КРЧЕДИН: Игралиште Фрушкогорца, гледалаца 50, судија Соколовић (Инђија).Стрелци: Радић у 28. и 90, Д. Филиповић у 54. и 86, Чортан у 63. и Божић у 71. за Фрушкогорац, а Драгичевић у 6. и 16. минуту за ЧСК. Жути картони: Радић (Фрушкогорац), Лапчић (ЧСК).
ФРУШКОГОРАЦ: Гршић, Чортан, Петрови ( Петковић), Симовић, Крстић, Тртица (Бадовинац), Божић, Д. Филиповић, Ливаја, Н. Филиповић( Ранитовић), Радић.
ЧСК: Бороја, И. Мирковић, Стаменковић, Перишић, Душан Димић, Драгомир Димић, З. Димић, Драгичевић, Бонџић (М. Мирковић), Стефановић, Лапчић.
МАРАДИК: Слога - Крушедол 2:2, КРЧЕДИН: Фрушкогорац - ЧСК 6:3, КРЊЕШЕВЦИ: Слога - Борац (Ј) 5:0. Полет из Нових Карловаца и Дунав из Новог Сланкамена су били слободни.
|
1. Полет
|
(-2)12
|
10
|
0
|
2
|
47:14
|
28
|
2. Крушедол
|
12
|
8
|
2
|
2
|
41:16
|
26
|
3. Слога (К)
|
12
|
8
|
2
|
2
|
20:8
|
26
|
4. Дунав
|
11
|
6
|
1
|
4
|
22:26
|
19
|
5. Борац (Ј)
|
11
|
5
|
1
|
5
|
18:18
|
16
|
6. Фрушкогорац
|
11
|
2
|
1
|
8
|
18:33
|
7
|
7. ЧСК
|
11
|
2
|
1
|
8
|
16:41
|
7
|
8. Слога (М)
|
11
|
0
|
2
|
9
|
8:34
|
2