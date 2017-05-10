ОЛ Инђија – Стара Пазова: Ревија голова у Крчедину

У другом полувремену домаћини, преко капитена Драгана Филиповића и полетарца Радића, преокренули резултат. Чортан је потом, постигао ефелктан гол с 25 метара.

На Крају Крчединци су славили убедљиву победу и прескочили на табели екипу из Чортановаца.

С. Ранитовић

Фрушкогорац - ЧСК 6:3 (1:2)

КРЧЕДИН: Игралиште Фрушкогорца, гледалаца 50, судија Соколовић (Инђија).Стрелци: Радић у 28. и 90, Д. Филиповић у 54. и 86, Чортан у 63. и Божић у 71. за Фрушкогорац, а Драгичевић у 6. и 16. минуту за ЧСК. Жути картони: Радић (Фрушкогорац), Лапчић (ЧСК).

ФРУШКОГОРАЦ: Гршић, Чортан, Петрови ( Петковић), Симовић, Крстић, Тртица (Бадовинац), Божић, Д. Филиповић, Ливаја, Н. Филиповић( Ранитовић), Радић.

ЧСК: Бороја, И. Мирковић, Стаменковић, Перишић, Душан Димић, Драгомир Димић, З. Димић, Драгичевић, Бонџић (М. Мирковић), Стефановић, Лапчић.

МАРАДИК: Слога - Крушедол 2:2, КРЧЕДИН: Фрушкогорац - ЧСК 6:3, КРЊЕШЕВЦИ: Слога - Борац (Ј) 5:0. Полет из Нових Карловаца и Дунав из Новог Сланкамена су били слободни.