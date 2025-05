ОЛИМПИЈАКОС ПОБЕДИО ПАНАТИНАИКОС ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО на фајнал фору Евролиге

Од самог старта је Олимпијакос изгледао као тим који жели ову победу знатно више од противника и то им се на крају исплатило па ће сезону завршити на трећој позицији, а тзв. "дрвена медаља" одлази у руке Панатинаикоса.



Болни порази у полуфиналу кумовали су оваквом дуелу, да је којим случајем било финале, овај меч би имао далеко више набоја, драме и хаоса, а и овако смо видели тучу навијача пред почетак утакмице...

