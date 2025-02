ПРЕМИЈЕР ЛИГА ДОБИЛА НАЈБРЖИ ГОЛ Дукуре исписао историју острва (ВИДЕО)

Дукуре је истрчао после дуге лопте коју је послао његов голман Џордан Пикфорд, прихватио лопту и послао је у даљи угао, чиме је донео вођство Евертону на домаћем Гудисон Парку.

Добављач статистике "Опта" навео је да је гол постигнут после 10,18 секунди.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 For history!



Everton scores first goal within 10 seconds!



First goal by Doucoure assisted by Pickford 🤯💙



pic.twitter.com/hl8cQCStGM

— HM ⚽️ (@thehmnws) February 1, 2025