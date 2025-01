ПРОЦУРИЛЕ ФОТКЕ НОВОГ ДРЕСА СРБИЈЕ: Да ли вам се допада?

Капели спорт, релативно нов бренд на европском тржишту, био је далеко најиздашнији међу понуђачима, укључујући италијанске Макрон и Ђивову, као и шпански Келме. Ранија спекулација да ће се на дресу Србије наћи мотив посвећен Синиши Михајловићу, како је објавила италијанска Газзетта делло Спорт, овим је дефинитвно одбачена.



Поред финансијских бенефита, нови спонзор гарантује врхунски дизајн и квалитет опреме, уз бонусе за спортске резултате репрезентације. А, ево како изгледа:

A trusted source sent me these photos & and said that this was the Capelli proposal that was accepted.



It was chosen over Macron because Capelli offered more money.



Yes, that is the Nazi occupation egale. The good people at @FSSrbije

were roo busy looking at the 💰 to… pic.twitter.com/tOkYkR4CxA

