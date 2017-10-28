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Прва лига Србије: Победа Слободе

28.10.2017 • 22:40 22:41
Извор: Dnevnik.rs
Одигране су две утакмице Прве лиге Србије.
fudbal
Фото: Dnevnik.rs

Темнић - Раднички (К)       2:2

Слобода - Телеоптик 2:1

Недеља

Будућност - Металац (13.30)

Бежанија - Јагодина  (13.30)

Инђија - ТСЦ     (13.30)

Раднички (П) - Нови Пазар         (13.30)

Понедељак

Пролетер - Синђелић (13.30)

Динамо - ЧСК Пивара (13.30)  

1. Динамо

10

8

1

1

17:6

25    

2. Синђелић

10

5

5

0

10:3

20      

3. Раднички (К)

11

6

2

3

13:9

20      

4. Пролетер

10

6

1

3

18:10

19  

5. Металац

10

6

1

3

13:6

19      

6. ТСЦ

10

4

4

2

9:6

16    

7. Нови Пазар

10

3

6

1

11:8

15     

8. Слобода

11

4

3

4

8:12

15   

9. ЧСК Пивара

10

3

3

4

13:15

 12

10. Будућност

10

3

3

4

9:11

 12   

11. Темнић

11

3

3

5

11:15

12

12. Инђија

10

3

2

5

10:14

11 

13. Телеоптик

11

2

3

6

10:15

9

14. Јагодина

10

2

3

5

7:12

8

15. Бежанија

9

2

1

6

11:17

7

16. Раднички (П)

10

1

1

8

9:20

4

У следећем колу (4. новембра) састају се. Синђелић - Бежанија, Јагодина - Динамо, ЧСК Пивара - Будућност, Инђија - Слобода, Раднички (К) - Раднички (П), ТСЦ - Металац, Телеоптик - Темнић, Нови Пазар - Пролетер. 

28.10.2017 • 22:40 22:41
Извор: Dnevnik.rs
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