Прва лига Србије: Победа Слободе

Темнић - Раднички (К) 2:2
Слобода - Телеоптик 2:1
Недеља
Будућност - Металац (13.30)
Бежанија - Јагодина (13.30)
Инђија - ТСЦ (13.30)
Раднички (П) - Нови Пазар (13.30)
Понедељак
Пролетер - Синђелић (13.30)
Динамо - ЧСК Пивара (13.30)
|
1. Динамо
|
10
|
8
|
1
|
1
|
17:6
|
25
|
2. Синђелић
|
10
|
5
|
5
|
0
|
10:3
|
20
|
3. Раднички (К)
|
11
|
6
|
2
|
3
|
13:9
|
20
|
4. Пролетер
|
10
|
6
|
1
|
3
|
18:10
|
19
|
5. Металац
|
10
|
6
|
1
|
3
|
13:6
|
19
|
6. ТСЦ
|
10
|
4
|
4
|
2
|
9:6
|
16
|
7. Нови Пазар
|
10
|
3
|
6
|
1
|
11:8
|
15
|
8. Слобода
|
11
|
4
|
3
|
4
|
8:12
|
15
|
9. ЧСК Пивара
|
10
|
3
|
3
|
4
|
13:15
|
12
|
10. Будућност
|
10
|
3
|
3
|
4
|
9:11
|
12
|
11. Темнић
|
11
|
3
|
3
|
5
|
11:15
|
12
|
12. Инђија
|
10
|
3
|
2
|
5
|
10:14
|
11
|
13. Телеоптик
|
11
|
2
|
3
|
6
|
10:15
|
9
|
14. Јагодина
|
10
|
2
|
3
|
5
|
7:12
|
8
|
15. Бежанија
|
9
|
2
|
1
|
6
|
11:17
|
7
|
16. Раднички (П)
|
10
|
1
|
1
|
8
|
9:20
|
4
У следећем колу (4. новембра) састају се. Синђелић - Бежанија, Јагодина - Динамо, ЧСК Пивара - Будућност, Инђија - Слобода, Раднички (К) - Раднички (П), ТСЦ - Металац, Телеоптик - Темнић, Нови Пазар - Пролетер.