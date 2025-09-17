ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Пилиповић у надокнади спасао бод на домаћем терену
ЖСК - Омладинац 1:1 (1:0)
ЖАБАЉ: Стадион ЖСК-а гледалаца око 100. Судија: Вучковић (Нови Сад). Стрелци: Д. Марков у 14. за ЖСК, Пилиповић 90+4 за Омладинац. Жути картони: Клисарић, Џамбас, Попов (ЖСК), Стојановић, Бецић, тренер Самарџић Омладинац. Црвени картон: Стојановић (Омладинац).
ЖСК: Савановић, М. Марков 7, А. Ђурђић 7 (Јерковић), Д. Ђурђић 7, Џамбас 7, Везилић 7, Д. Марков 7, Исаковски 7 (Грбић), Јовановић 7, Солдат 7, Клисарић 7 (Попов).
ОМЛАДИНАЦ: Дангубић 8, Малиновић 7, Мартиновић 7, Родић 7, Бецић 7, Ристић 7, Пилиповић 8, Софранић 7, Живојинов 7, Стојановић 7, Савић 7.
Уместо да госте из Степановићева испрате са неколико голова и наставе успешну серију, Жабаљци су доживели прави шок примивши гол у последњем, четвртом минуту надокнаде.
Повео је домаћин поготком Драгана Маркова, али им се више није дало.
Иако су у три наврата били сами пред одличним голманом Жељком Дангубићем који се није дао савладати, држећи своју екипу у игри, да би на самом крају погодио Стојан Пилиповић из јединог правог шута, за велику радост гостију.
П. Бундало
Цемент - Јединство 1:0 (0:0)
БЕОЧИН: Стадион Цемента, гледалаца 100, судија: Чобанов (Руменка), стрелац: Ракић у 84. минуту (из пенала). Жути картони: Мандић, Вучковић, Н. Сапунџић, Плавшић, Тубић (Цемент), Танкосић, Клинцов, Димић, Радмановац (Јединство).
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Вучковић (Зељковић), Жакула, Н. Сапунџић, Шаренац, Пчавшић, Ћулум (Ивковић), Ракић (Лазић), Шаковић, Татић (Тубић).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Додић (Петровић), Ђурђевић, Боберић, Пановић, Димић, Маливук (Вечански), Ћирин, Малиновић, Радмановац (Рондовић).
Госпођинчани су дошли и Беочин као непоражена екипа.
Ипак, домаћи су уложили све да прекину тај низ и то им је пошло за ногом у 84. минуту, када је Ракић погодио са беле тачке после оправдано досуђеног једанаестерца.
Ђ. Л.
Тител - Хајдук (Ч) 1:1 (0:1)
ТИТЕЛ: Спортски центар, гледалаца 250, судија: Д. Паштар (Нови Сад), стрелци: Д. Карас у 47. (из пенала) за Тител, Марић у 17. минуту за Хајдук.
ТИТЕЛ: Ћурувија 8, Петровић 7 (Караташевски 7), Ружин 7, Шер 7,5, Д. Карас 7,5, Стојановић 7, Мијић 7, Павков 7, Летић 6,5 (Јованов 6,5), Цетењи 7, М. Карас 7 (Бабић).
ХАЈДУК: Радановић 7, Зекоња 7, Ачански 7,5, Мишковић 7, Станковић 7,5, Росић 6,5 (Тривуновић 6,5), Клисара 6,5, Марић 7,5 (Вујков 6,5), Пињо 7, Бороја 7, Танасић 6,5.
У отвореној игри са мало прилика гости су стигли до предности у 17. минуту, када је на кратко додавање пред голом домаћих, лопта стигла до искусног Дарка Марића који је са пет-шест метара био неумољив.
Имали су домаћи иницијативу, али без изразитих прилика. На почетку другог дела у шеснаестерцу је оборен Павков, а несигурни судија Паштар је показао на белу тачку, што користи Драгољуб Карас и изједначује резултат.
Игра се одвијала углавном на средину терена уз веома опасне контре гостију, а што домаћи нису поражени највише треба да захвале голману Милошу Ћурувији који је фантастичним интервенцијама спасао свој гол.
М. Н. П – Ј. Р.
Фрушкогорац - Петроварадин 1:2 (0:0)
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Игралиште Фрушкогорац, гледалаца 100, судија: Влајић (Буковац), стрелци: Ранисављевић у 68. за Фрушкогорац, а Чича у 49. и Анушић у 65. минуту за Петроварадин. Жути картони: Бајић, Вулетић (Фрушкогорац), Карталија, Чича, Б. Гардиновачки, Гагић (Петроварадин). Црвени картон: Гагић (Петроварадин).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Лазић, Зец (Ненезић), Ранисављевић, Јевтић, Пекановић (Башић Палковић), Стевановић, Бајић, Вулетић (Бучо), Станић, Ерић (Крстић).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Вукобратовић, Карталија, Гавришић, Чича, Поповић (О. Бабић), Ракановић, Анушић (Шурлан), Б. Гардиновачки (Гагић), Спасић, Мудрић.
Изједначена игра без голова виђена је у првом делу. Међутим, у наставку гости су погодили два пута за велику предност.
Ипак, Каменчани преко Ранисављевића само три минута након другог гола Петроварадинаца враћају утакмици неизвесност. До краја сусрета домаћи су нападали, а гости вешто чували предност.
Ђ. Л.
Шајкаш - Славија 1:5 (1:2)
КОВИЉ: СЦ “Ада”, гледалаца 100, судија: Субашић (Ветерник), стрелци: Васић у 29. за Шајкаш, а Богданов у 10. Вукотић у 45. Гајић у 47. Жилић у 76. и Батинић у 86. минутуза Славију. Жути картони: Бишкуповић и Живанов (Шајкаш).
ШАЈКАШ: Стојинов, Бишкуповић, Мићин, Рулић, Ђаковић, Алексић, Васић (Суботин), Живанов, Плавшић (Вујиновић), Михајловић, Кунић.
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић, Блешић, Богданов (Жилић), Батинић, Путник, Вајић, Остојић (Вулетић), Вукотић (Станковић), Иконић (Радосављевић), Вуколић.
Југовић - Црвена звезда 0:6 (0:3)
КАЋ: Спортски центар “Сигет”, гледалаца 80, судија: Морача (Сремска Каменица), стрелци: Играчев у 26. (из пенала), Гозденовић у 31. (аутогол), Бандић у 43. Дмичић у 57. и 69. и Папак у 74. минуту. Жути картони: Гаврилов (Југовић), Дмичић (Ц. звезда).
ЈУГОВИЋ: Јањин, Гаврилов, Гвозденовић, Пантелић, Бабић (Лаврек), Николић, Милојевић, С. Илић (Скотовић), Весовић, Касаповић (Булат), Н. Илић.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Мартиновић, Девушић, Станковић, Папрић, Поповић, Смајић, Роксандић, Бандић (Панић), Играчев (Дмичић), Јанић, Папак.
Футог - Пролетер 0:1 (0:1)
ФУТОГ: Стадион Футог, гледалаца 80, судија: Мачкић (Каћ), стрелац: Бабић у 22. минуту. Жути картони: Медић, Мих. Бероња, У. Кутањац, Швоња (Футог), Недељковић, Бараћ, Вуковић (Пролетер).
ФУТОГ: Мандић, Медић, Стевановски, Сакач (Трифуновић), Попадић, Н. Кутањац, Милић, Мих. Бероња, Чепић (Панић), У. Кутањац (Вулић), Швоња.
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ. Илић, Вуковић, Вукашиновић, Бабић, Паповић (Маринковић), Губеринић, Марјановић, Радиновић (Ђурић), Миловац.
Сириг - Борац 0:3 (0:0)
СИРИГ: Игралиште Сирига, гледалаца 50, судија: Веселиновић (Нови Сад), стрелци: Адамек у 60. Амиџић у 66. и Зељко у 86. минуту. Жути картони: Дражић(Сириг), Туцаков, Амиџић, Томин, Тубић (Борац).
СИРИГ: Црнојевић, Рајачић (Берић), Полић, Романов (Видић), Дражић, Гаџић, Вучковић (Шведић), Ђисалов, Брежњак, Косић, Наранчић.
БОРАЦ: Ранков, Берић, Свитић, Зељко, Гргић, Туцаков, Амиџић (Јозић), Томин (Живак), Тубић, Богојевић, Адамек (Перић).