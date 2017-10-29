Српска лига Група Војводина

Дунав - Железничар 0:1

Борац - Раднички (З) 0:2

Бечеј - Братство 2:0

Динамо – Оџаци 1:0

Црвена звезда - Цемент 0:1

Младост(БЈ) - Омладинац 1:2

Раднички (НП) - Бачка 2:0

Раднички (Ш) - Раднички (СМ) 1:0

1. Бечеј 11 11 0 0 37:4 33 2. Динамо 11 8 0 3 17:5 24 3. Борац 11 7 2 2 19:10 23 4. Цемент 11 7 1 3 21:16 22 5. Омладинац 11 7 1 3 18:14 22 6. Братство 11 6 2 3 20:7 20 7. Радн. (НП) 11 6 1 4 16:14 19 8. Радн. (З) 11 6 0 5 18:14 18 9. Железнич. 11 5 1 5 13:10 16 10. Млад. (БЈ) 11 4 3 4 16:17 15 11. Оџаци (-3) 11 6 0 5 15:17 15 12. Ц. звезда 11 3 2 6 15:22 11 13. Дунав 11 2 1 8 13:23 7 14. Бачка 11 0 3 8 5:22 3 15. Рад. (Ш) 11 1 0 10 7:37 3 16. Рад. (СМ) 11 0 1 10 4:21 1

У следећем колу (4. и 5. новембра у 13.30) састају се: Братство - Железничар, Раднички (СМ) - Дунав, Бачка - Раднички (Ш), Раднички (З) - Раднички (НП), Омладинац - Борац, Цемент - Младост (БЈ), Оџаци - Црвена звезда, Бечеј - Динамо.