Српска лига Група Војводина

Дунав - Железничар 0:1
Борац - Раднички (З) 0:2
Бечеј - Братство 2:0
Динамо – Оџаци 1:0
Црвена звезда - Цемент 0:1
Младост(БЈ) - Омладинац 1:2
Раднички (НП) - Бачка 2:0
Раднички (Ш) - Раднички (СМ) 1:0
|
1. Бечеј
|
11
|
11
|
0
|
0
|
37:4
|
33
|
2. Динамо
|
11
|
8
|
0
|
3
|
17:5
|
24
|
3. Борац
|
11
|
7
|
2
|
2
|
19:10
|
23
|
4. Цемент
|
11
|
7
|
1
|
3
|
21:16
|
22
|
5. Омладинац
|
11
|
7
|
1
|
3
|
18:14
|
22
|
6. Братство
|
11
|
6
|
2
|
3
|
20:7
|
20
|
7. Радн. (НП)
|
11
|
6
|
1
|
4
|
16:14
|
19
|
8. Радн. (З)
|
11
|
6
|
0
|
5
|
18:14
|
18
|
9. Железнич.
|
11
|
5
|
1
|
5
|
13:10
|
16
|
10. Млад. (БЈ)
|
11
|
4
|
3
|
4
|
16:17
|
15
|
11. Оџаци (-3)
|
11
|
6
|
0
|
5
|
15:17
|
15
|
12. Ц. звезда
|
11
|
3
|
2
|
6
|
15:22
|
11
|
13. Дунав
|
11
|
2
|
1
|
8
|
13:23
|
7
|
14. Бачка
|
11
|
0
|
3
|
8
|
5:22
|
3
|
15. Рад. (Ш)
|
11
|
1
|
0
|
10
|
7:37
|
3
|
16. Рад. (СМ)
|
11
|
0
|
1
|
10
|
4:21
|
1
У следећем колу (4. и 5. новембра у 13.30) састају се: Братство - Железничар, Раднички (СМ) - Дунав, Бачка - Раднички (Ш), Раднички (З) - Раднички (НП), Омладинац - Борац, Цемент - Младост (БЈ), Оџаци - Црвена звезда, Бечеј - Динамо.