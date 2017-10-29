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Српска лига Група Војводина

29.10.2017 • 21:38 21:39
Извор: Dnevnik.rs
У првенственим утакмицама Српске лиге Група Војводина постигнути су следећи резултати:
fudbal
Фото: Dnevnik.rs

Дунав - Железничар  0:1

Борац - Раднички (З) 0:2

Бечеј - Братство        2:0

Динамо – Оџаци 1:0

Црвена звезда -  Цемент    0:1

Младост(БЈ) - Омладинац   1:2

Раднички (НП) - Бачка       2:0

Раднички (Ш) - Раднички (СМ)    1:0 

1. Бечеј

11

11

0

0

37:4

33 

2. Динамо

11

8

0

3

17:5

24 

3. Борац

11

7

2

2

19:10

23  

4. Цемент

11

7

1

3

21:16

22 

5. Омладинац

11

7

1

3

18:14

22 

6. Братство

11

6

2

3

20:7

20 

7. Радн. (НП)

11

6

1

4

16:14

19 

8. Радн.  (З)

11

6

0

5

18:14

18 

9. Железнич.

11

5

1

5

13:10

16

10. Млад. (БЈ)

11

4

3

4

16:17

15

11. Оџаци (-3)

11

6

0

5

15:17

15

12. Ц. звезда

11

3

2

6

15:22

11

13. Дунав

11

2

1

8

13:23

7

14. Бачка

11

0

3

8

5:22

3

15. Рад. (Ш)

11

1

0

10

7:37

3

16. Рад. (СМ)

11

0

1

10

4:21

1

У следећем колу (4. и 5. новембра у 13.30) састају се: Братство - Железничар, Раднички (СМ) - Дунав, Бачка - Раднички (Ш), Раднички (З) -  Раднички (НП),  Омладинац - Борац, Цемент -  Младост (БЈ),  Оџаци - Црвена звезда, Бечеј - Динамо.

29.10.2017 • 21:38 21:39
Извор: Dnevnik.rs
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