СТРАШНЕ СЦЕНЕ У ИТАЛИЈИ: Млади фудбалер Фјорентине колабирао, без свести пребачен у болницу

Бове (22) је изнет са терена и одвезен колима хитне помоћи након што је колабирао. Он сагнуо да скине копачку и изненада се срушио, због чега је утакмица прекинута, пренео је Ројтерс. Бове се срушио на терен у тенуцима док је ВАР проверавао да ли је лопта изашла у аут пре поготка Лаутара Мартинеза.

Prayers up for Edoardo Bove, his family and Fiorentina football club 🙏🏻🙏🏻



